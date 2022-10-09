09 октября 2022
08 октября 2022

Свердловчанин на иномарке сбил пенсионера на пешеходном переходе. Фото

В Серове пенсионер сломал ногу, попав под машину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Серове пешеход попал под машину и сломал ногу Фото:

В Серове (Свердловская область) водитель Chery Tiggo сбил переходящего дорогу 67-летнего мужчину, в результате ДТП потерпевшего госпитализировали с переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Chery Tiggo допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у пешехода перелом левой ноги», — цитуруют ведомство в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло 9 октября примерно в 15 часов возле дома на улице Каквинская, 31. Водитель иномарки имеет 12-летний стаж вождения, за это время к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 11 раз.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин на иномарке сбил двух детей на переходном переходе. Несовершеннолетние переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Авария произошла 9 октября в Серове
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Серове (Свердловская область) водитель Chery Tiggo сбил переходящего дорогу 67-летнего мужчину, в результате ДТП потерпевшего госпитализировали с переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Chery Tiggo допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у пешехода перелом левой ноги», — цитуруют ведомство в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло 9 октября примерно в 15 часов возле дома на улице Каквинская, 31. Водитель иномарки имеет 12-летний стаж вождения, за это время к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 11 раз. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин на иномарке сбил двух детей на переходном переходе. Несовершеннолетние переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...