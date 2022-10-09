В Серове пешеход попал под машину и сломал ногуФото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
В Серове (Свердловская область) водитель Chery Tiggo сбил переходящего дорогу 67-летнего мужчину, в результате ДТП потерпевшего госпитализировали с переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
«Водитель Chery Tiggo допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у пешехода перелом левой ноги», — цитуруют ведомство в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло 9 октября примерно в 15 часов возле дома на улице Каквинская, 31. Водитель иномарки имеет 12-летний стаж вождения, за это время к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 11 раз.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин на иномарке сбил двух детей на переходном переходе. Несовершеннолетние переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
Авария произошла 9 октября в Серове
Фото: сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте»
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В Серове (Свердловская область) водитель Chery Tiggo сбил переходящего дорогу 67-летнего мужчину, в результате ДТП потерпевшего госпитализировали с переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Chery Tiggo допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП у пешехода перелом левой ноги», — цитуруют ведомство в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло 9 октября примерно в 15 часов возле дома на улице Каквинская, 31. Водитель иномарки имеет 12-летний стаж вождения, за это время к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 11 раз. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин на иномарке сбил двух детей на переходном переходе. Несовершеннолетние переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.