Предприниматель из ХМАО запустила линию шампуня с кедром и перцем

10 октября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Сейчас предпринимательница готовит продукцию к старту продаж Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Предприниматель из Нижневартовского района Светлана Колисниченко запустила линию натуральных шампуней, в которых используются масла кедра и перца. Продукцию выпускают под брендом «Тайганика». Об этом URA.RU рассказала сама Колисниченко. «Натуральная косметика — наше главное направление. Что касается шампуней, то мы тоже постарались добавить в них местные таежные экстракты, которые произрастают в Югре и в целом на Севере. Используем, например, хвою: есть шампунь в который мы добавили масла кедра в сочетании с маслами перца. Используем также экстракты березы, живицы, масло шалфея», — прокомментировала корреспонденту URA.RU предпринимательница. Сейчас предпринимательнице остается получить этикетки, чтобы запустить шампунь в продажу. Кроме них в линейке будут кондиционеры для волос. «С жидкими составами мы начали работать недавно. Около двух лет готовились, чтобы запустить эту продукцию. Работали над технологией, обучали технолога, закупали специальное оборудование. Оно у нас [приобреталось] в основном по субсидии от Нижневартовского района — они предоставляют поддержку предпринимателям», — уточняет Колисниченко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Л’Этуаль появится косметика с ягелем и морошкой бренда из ХМАО. Тогда речь также шла о продукции «Тайганики». Ее будут продавать в онлайн-магазине федеральной сети. Косметика в том числе заменит бренды, которые ушли с российского рынка. Сейчас отечественные предприниматели активно осваивают программу импортозамещения, занимая свободные ниши бизнеса. Тем временем санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на территории Украины, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял при этом, что санкции наносят больше вреда тем странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель из Нижневартовского района Светлана Колисниченко запустила линию натуральных шампуней, в которых используются масла кедра и перца. Продукцию выпускают под брендом «Тайганика». Об этом URA.RU рассказала сама Колисниченко. «Натуральная косметика — наше главное направление. Что касается шампуней, то мы тоже постарались добавить в них местные таежные экстракты, которые произрастают в Югре и в целом на Севере. Используем, например, хвою: есть шампунь в который мы добавили масла кедра в сочетании с маслами перца. Используем также экстракты березы, живицы, масло шалфея», — прокомментировала корреспонденту URA.RU предпринимательница. Сейчас предпринимательнице остается получить этикетки, чтобы запустить шампунь в продажу. Кроме них в линейке будут кондиционеры для волос. «С жидкими составами мы начали работать недавно. Около двух лет готовились, чтобы запустить эту продукцию. Работали над технологией, обучали технолога, закупали специальное оборудование. Оно у нас [приобреталось] в основном по субсидии от Нижневартовского района — они предоставляют поддержку предпринимателям», — уточняет Колисниченко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Л’Этуаль появится косметика с ягелем и морошкой бренда из ХМАО. Тогда речь также шла о продукции «Тайганики». Ее будут продавать в онлайн-магазине федеральной сети. Косметика в том числе заменит бренды, которые ушли с российского рынка. Сейчас отечественные предприниматели активно осваивают программу импортозамещения, занимая свободные ниши бизнеса. Тем временем санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на территории Украины, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял при этом, что санкции наносят больше вреда тем странам, которые их вводят.