Власти Ивано-Франковска сообщили об ударе по критической инфраструктуре

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Критическая инфраструктура Ивано-Франковска подверглась обстрелу, сообщила глава ОВА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщила председатель областной военной администрации (ОВА) региона Светлана Онищук.

«В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре», — пишет украинское издание «Страна.ua». Авторы ссылаются на заявление Онищук.

Ранее 11 октября главы нескольких ОВА Украины сообщили об атаках крылатыми ракетами с Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.

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В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщила председатель областной военной администрации (ОВА) региона Светлана Онищук. «В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре», — пишет украинское издание «Страна.ua». Авторы ссылаются на заявление Онищук. Ранее 11 октября главы нескольких ОВА Украины сообщили об атаках крылатыми ракетами с Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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