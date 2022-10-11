Власти Ивано-Франковска сообщили об ударе по критической инфраструктуре

Критическая инфраструктура Ивано-Франковска подверглась обстрелу, сообщила глава ОВА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщила председатель областной военной администрации (ОВА) региона Светлана Онищук.
«В Ивано-Франковской области зафиксированы удары по критической инфраструктуре», — пишет украинское издание «Страна.ua». Авторы ссылаются на заявление Онищук.
Ранее 11 октября главы нескольких ОВА Украины сообщили об атаках крылатыми ракетами с Каспия и Черного моря. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Множественные удары по инфраструктуре страны продолжаются с 10 октября.
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