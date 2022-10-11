Стоки с нелегального кладбища отравили воду свердловчан

Стоки с нелегального кладбища отравили воду в свердловском селе Косулино

11 октября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Член госсовета Соловьев намерен выяснить, откуда в Косулино появились нелегальные могилы Фото: Сергей Венявский © URA.RU Жители села Косулино (Свердловская область) пьют отравленную воду, в которую попадают стоки с могил, устроенных за пределами кладбища. Нелегальными захоронениями занимается местная ритуальная служба, заявил URA.RU член комиссии госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» Никита Соловьев. Активист подал на похоронщиков иск. «Некоторые местные предприниматели занимаются ритуальными услугами на выкупленной сельскохозяйственной земле, не имя на то разрешений. Хоронят людей, заходя за разрешенную границу до жилых домов, не соблюдая должное расстояние. Вода после дождей проходит по их захоронениям и попадает в рудники, которыми пользуются люди. Фактически, они пьют отравленную воду», — объяснил Никита Соловьев. Во вторник, 11 октября, в Косулино побывала комиссия по природным ресурсам. По словам Соловьева, ритуальщики отказались от диалога, сказав, что это «их кладбище». «Вскоре будет сформировано обращение в Роспотребнадзор, также я отправлю иск на имя генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича», — подытожил активист-эколог. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с администрацией Косулинской сельской управы. В администрации не взяли трубку. Ранее свердловская полиция раскрывала криминальную схему черных похоронщиков. Члены ОПГ вымогали деньги у родственников покойных и угрозами навязывали «крышевание» ритуальным фирмам.

Жители села Косулино (Свердловская область) пьют отравленную воду, в которую попадают стоки с могил, устроенных за пределами кладбища. Нелегальными захоронениями занимается местная ритуальная служба, заявил URA.RU член комиссии госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» Никита Соловьев. Активист подал на похоронщиков иск. «Некоторые местные предприниматели занимаются ритуальными услугами на выкупленной сельскохозяйственной земле, не имя на то разрешений. Хоронят людей, заходя за разрешенную границу до жилых домов, не соблюдая должное расстояние. Вода после дождей проходит по их захоронениям и попадает в рудники, которыми пользуются люди. Фактически, они пьют отравленную воду», — объяснил Никита Соловьев. Во вторник, 11 октября, в Косулино побывала комиссия по природным ресурсам. По словам Соловьева, ритуальщики отказались от диалога, сказав, что это «их кладбище». «Вскоре будет сформировано обращение в Роспотребнадзор, также я отправлю иск на имя генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича», — подытожил активист-эколог. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с администрацией Косулинской сельской управы. В администрации не взяли трубку. Ранее свердловская полиция раскрывала криминальную схему черных похоронщиков. Члены ОПГ вымогали деньги у родственников покойных и угрозами навязывали «крышевание» ритуальным фирмам.