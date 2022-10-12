Психиатр Шуров: стресс провоцирует развитие астмы и диабета

13 октября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Стресс может стать триггером в развитии хронических заболеваний, считает Василий Шуров Фото: Александр Елизаров © URA.RU Хронический стресс может стать триггером («спусковой крючок») для развития астмы, псориаза, диабета. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги, эксперт популярных телешоу Василий Шуров. «Хронический стресс указывается в качестве факторов риска, он повышает вероятность возникновения таких заболеваний, как астма, псориаз, сахарный диабет. Это как триггер. То есть 100% он не вызовет эти заболевания, но если человек курит, контактирует с аллергеном, еще и в постоянном стрессе находится, то у него иммунитет плохо функционирует и, конечно, вероятность повышается. Там излишне вырабатывается адреналин, поднимается давление, может возникнуть гипертоническая болезнь, образоваться язвы, так называемые, стрессовые язвы, нарушается та же самая слизистая желудка», — объяснил Василий Шуров. При этом психиатр добавил, что хронический стресс может стать причиной развития неврозов и депрессий. «Стресс может быть острый, запредельный с угрозой жизни, когда человек спасался, или длительный, хронический, когда идут затянувшиеся неприятности на работе, разлад в семье, когда брак разрушается, и люди мучают друг друга. Там и кортизол повышается, гормон стресса, и нарушается работа внутренних органов. Это путь к неврозу, к тревожно-депрессивному расстройству, к депрессиям. Далее присоединяется, так называемая, психосоматика — у кого-то панические атаки с подъемами давления, у кого-то синдромы раздраженного кишечника», — отметил Шуров. Однако, по словам врача, если стресс положительный, то он полезен. «Сам стресс — он полезен. Это выход из зоны комфорта. Что-то необычное, что приводит к дальнейшему развитию», — подытожил он. Ранее психолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Мажурина дала советы, как помочь подросткам справиться с негативной информацией и не поддаваться панике. Родители должны объяснить детям ситуацию, проанализировать с ними интересующие моменты, вспомнить историю России и расписать план действий.

Хронический стресс может стать триггером («спусковой крючок») для развития астмы, псориаза, диабета. Об этом в беседе с URA.RU рассказал психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги, эксперт популярных телешоу Василий Шуров. «Хронический стресс указывается в качестве факторов риска, он повышает вероятность возникновения таких заболеваний, как астма, псориаз, сахарный диабет. Это как триггер. То есть 100% он не вызовет эти заболевания, но если человек курит, контактирует с аллергеном, еще и в постоянном стрессе находится, то у него иммунитет плохо функционирует и, конечно, вероятность повышается. Там излишне вырабатывается адреналин, поднимается давление, может возникнуть гипертоническая болезнь, образоваться язвы, так называемые, стрессовые язвы, нарушается та же самая слизистая желудка», — объяснил Василий Шуров. При этом психиатр добавил, что хронический стресс может стать причиной развития неврозов и депрессий. «Стресс может быть острый, запредельный с угрозой жизни, когда человек спасался, или длительный, хронический, когда идут затянувшиеся неприятности на работе, разлад в семье, когда брак разрушается, и люди мучают друг друга. Там и кортизол повышается, гормон стресса, и нарушается работа внутренних органов. Это путь к неврозу, к тревожно-депрессивному расстройству, к депрессиям. Далее присоединяется, так называемая, психосоматика — у кого-то панические атаки с подъемами давления, у кого-то синдромы раздраженного кишечника», — отметил Шуров. Однако, по словам врача, если стресс положительный, то он полезен. «Сам стресс — он полезен. Это выход из зоны комфорта. Что-то необычное, что приводит к дальнейшему развитию», — подытожил он. Ранее психолог Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Мажурина дала советы, как помочь подросткам справиться с негативной информацией и не поддаваться панике. Родители должны объяснить детям ситуацию, проанализировать с ними интересующие моменты, вспомнить историю России и расписать план действий.