10 октября 2022

Заключенные Нижнего Тагила получают больше 100 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключенные отдают часть зарплаты государству Фото:

Заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

«Трое осужденных к принудительным работам (женщины) <…> выполняли дополнительно к основным своим обязанности работу по покосу травы, в связи с чем и оплата труда была повышена. Заработная плата составила от 105 тысяч до 159 тысяч рублей», — сообщил Левченко. При этом из зарплаты осужденных удерживается 5—20% в счет государства.

За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей. Однако не у всех заключенных зарплаты превышают 100 тысяч. Первоуральские ззаключенные, например, зарабатывают на заводе до 70 тысяч рублей.

Ранее в тагильской колонии №6 прошел конкурс красоты и причесок, для участия в котором заключенным нужно было одеться в костюмы из салфеток, упаковочной бумаги и фольги. При этом участницам запретили использовать яркую косметику и обычные платья.

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Заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. «Трое осужденных к принудительным работам (женщины) <…> выполняли дополнительно к основным своим обязанности работу по покосу травы, в связи с чем и оплата труда была повышена. Заработная плата составила от 105 тысяч до 159 тысяч рублей», — сообщил Левченко. При этом из зарплаты осужденных удерживается 5—20% в счет государства. За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей. Однако не у всех заключенных зарплаты превышают 100 тысяч. Первоуральские ззаключенные, например, зарабатывают на заводе до 70 тысяч рублей. Ранее в тагильской колонии №6 прошел конкурс красоты и причесок, для участия в котором заключенным нужно было одеться в костюмы из салфеток, упаковочной бумаги и фольги. При этом участницам запретили использовать яркую косметику и обычные платья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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