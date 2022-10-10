Заключенные Нижнего Тагила получают больше 100 тысяч рублей в месяц

11 октября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Заключенные отдают часть зарплаты государству Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. «Трое осужденных к принудительным работам (женщины) <…> выполняли дополнительно к основным своим обязанности работу по покосу травы, в связи с чем и оплата труда была повышена. Заработная плата составила от 105 тысяч до 159 тысяч рублей», — сообщил Левченко. При этом из зарплаты осужденных удерживается 5—20% в счет государства. За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей. Однако не у всех заключенных зарплаты превышают 100 тысяч. Первоуральские ззаключенные, например, зарабатывают на заводе до 70 тысяч рублей. Ранее в тагильской колонии №6 прошел конкурс красоты и причесок, для участия в котором заключенным нужно было одеться в костюмы из салфеток, упаковочной бумаги и фольги. При этом участницам запретили использовать яркую косметику и обычные платья. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. «Трое осужденных к принудительным работам (женщины) <…> выполняли дополнительно к основным своим обязанности работу по покосу травы, в связи с чем и оплата труда была повышена. Заработная плата составила от 105 тысяч до 159 тысяч рублей», — сообщил Левченко. При этом из зарплаты осужденных удерживается 5—20% в счет государства. За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей. Однако не у всех заключенных зарплаты превышают 100 тысяч. Первоуральские ззаключенные, например, зарабатывают на заводе до 70 тысяч рублей. Ранее в тагильской колонии №6 прошел конкурс красоты и причесок, для участия в котором заключенным нужно было одеться в костюмы из салфеток, упаковочной бумаги и фольги. При этом участницам запретили использовать яркую косметику и обычные платья.