Свердловские заключенные с начала года сделали продукцию на два миллиарда рублей. Фото

12 октября 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

С начала 2022 года ГУФСИН по Свердловской области получил заказов на 947 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей, получив заказы на 947 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «С начала 2022 года на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Свердловской области и других субъектов Российской Федерации заключено контрактов на общую сумму 947 миллионов рублей. Всего в учреждениях свердловского ГУФСИН произвели продукции на 2 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Также, свердловские заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей. Представитель ГУФСИН отмечает, что за это время к работе было привлечено 440 человек. Ранее URA.RU сообщало, что заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей, получив заказы на 947 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «С начала 2022 года на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Свердловской области и других субъектов Российской Федерации заключено контрактов на общую сумму 947 миллионов рублей. Всего в учреждениях свердловского ГУФСИН произвели продукции на 2 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Также, свердловские заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей. Представитель ГУФСИН отмечает, что за это время к работе было привлечено 440 человек. Ранее URA.RU сообщало, что заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей.