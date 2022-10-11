С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей, получив заказы на 947 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«С начала 2022 года на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Свердловской области и других субъектов Российской Федерации заключено контрактов на общую сумму 947 миллионов рублей. Всего в учреждениях свердловского ГУФСИН произвели продукции на 2 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Также, свердловские заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей. Представитель ГУФСИН отмечает, что за это время к работе было привлечено 440 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей.
С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей, получив заказы на 947 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «С начала 2022 года на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Свердловской области и других субъектов Российской Федерации заключено контрактов на общую сумму 947 миллионов рублей. Всего в учреждениях свердловского ГУФСИН произвели продукции на 2 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Также, свердловские заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей. Представитель ГУФСИН отмечает, что за это время к работе было привлечено 440 человек. Ранее URA.RU сообщало, что заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей.