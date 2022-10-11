11 октября 2022

Свердловские заключенные с начала года сделали продукцию на два миллиарда рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
С начала 2022 года ГУФСИН по Свердловской области получил заказов на 947 миллионов рублей Фото:

С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей, получив заказы на 947 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«С начала 2022 года на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Свердловской области и других субъектов Российской Федерации заключено контрактов на общую сумму 947 миллионов рублей. Всего в учреждениях свердловского ГУФСИН произвели продукции на 2 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Также, свердловские заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей. Представитель ГУФСИН отмечает, что за это время к работе было привлечено 440 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей.

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С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей, получив заказы на 947 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «С начала 2022 года на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Свердловской области и других субъектов Российской Федерации заключено контрактов на общую сумму 947 миллионов рублей. Всего в учреждениях свердловского ГУФСИН произвели продукции на 2 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Также, свердловские заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей. Представитель ГУФСИН отмечает, что за это время к работе было привлечено 440 человек. Ранее URA.RU сообщало, что заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей. За девять месяцев осужденные принесли в казну больше 1,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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