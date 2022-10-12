В ХМАО дилеры фиксируют резкий спад на авторынке

13 октября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

По словам экспертов сферы, машину дороже миллиона продать проблематично Фото: Анна Майорова © URA.RU Спрос на поддержанные и новые автомобили в Югре упал в последние полгода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал эксперт в сфере. «Сейчас спрос упал на все, не только на автомобили. В ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, когда никто не понимает, что будет завтра, это, в общем-то логично», — отмечает директор одной из компаний — официального дилера. По словам эксперта, автомобили ценой до миллиона рублей продаются слабо. Однако, средства передвижения с ценником выше миллиона продать становится нетривиальной задачей. «Проблема в том, что после пандемии, соответственно, сокращения производства и определенного дефицита, остались завышенные цены на машины. А у потенциальных покупателей сейчас ограниченные ресурсы. Либо они их придерживают» — уточняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре автодилеры при покупке новых машин обязывают клиентов оформлять кредиты или сдавать имеющиеся у них автомобили в trade-in. В противном случае отказываются продавать товар.

Спрос на поддержанные и новые автомобили в Югре упал в последние полгода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал эксперт в сфере. «Сейчас спрос упал на все, не только на автомобили. В ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, когда никто не понимает, что будет завтра, это, в общем-то логично», — отмечает директор одной из компаний — официального дилера. По словам эксперта, автомобили ценой до миллиона рублей продаются слабо. Однако, средства передвижения с ценником выше миллиона продать становится нетривиальной задачей. «Проблема в том, что после пандемии, соответственно, сокращения производства и определенного дефицита, остались завышенные цены на машины. А у потенциальных покупателей сейчас ограниченные ресурсы. Либо они их придерживают» — уточняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре автодилеры при покупке новых машин обязывают клиентов оформлять кредиты или сдавать имеющиеся у них автомобили в trade-in. В противном случае отказываются продавать товар.