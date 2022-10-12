12 октября 2022

В ХМАО дилеры фиксируют резкий спад на авторынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
По словам экспертов сферы, машину дороже миллиона продать проблематично Фото:

Спрос на поддержанные и новые автомобили в Югре упал в последние полгода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал эксперт в сфере.

«Сейчас спрос упал на все, не только на автомобили. В ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, когда никто не понимает, что будет завтра, это, в общем-то логично», — отмечает директор одной из компаний — официального дилера.

По словам эксперта, автомобили ценой до миллиона рублей продаются слабо. Однако, средства передвижения с ценником выше миллиона продать становится нетривиальной задачей.

«Проблема в том, что после пандемии, соответственно, сокращения производства и определенного дефицита, остались завышенные цены на машины. А у потенциальных покупателей сейчас ограниченные ресурсы. Либо они их придерживают» — уточняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре автодилеры при покупке новых машин обязывают клиентов оформлять кредиты или сдавать имеющиеся у них автомобили в trade-in. В противном случае отказываются продавать товар.

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Спрос на поддержанные и новые автомобили в Югре упал в последние полгода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал эксперт в сфере. «Сейчас спрос упал на все, не только на автомобили. В ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, когда никто не понимает, что будет завтра, это, в общем-то логично», — отмечает директор одной из компаний — официального дилера. По словам эксперта, автомобили ценой до миллиона рублей продаются слабо. Однако, средства передвижения с ценником выше миллиона продать становится нетривиальной задачей. «Проблема в том, что после пандемии, соответственно, сокращения производства и определенного дефицита, остались завышенные цены на машины. А у потенциальных покупателей сейчас ограниченные ресурсы. Либо они их придерживают» — уточняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре автодилеры при покупке новых машин обязывают клиентов оформлять кредиты или сдавать имеющиеся у них автомобили в trade-in. В противном случае отказываются продавать товар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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