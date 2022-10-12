В ХМАО дилеры фиксируют резкий спад на авторынке

Спрос на поддержанные и новые автомобили в Югре упал в последние полгода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал эксперт в сфере.
«Сейчас спрос упал на все, не только на автомобили. В ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, когда никто не понимает, что будет завтра, это, в общем-то логично», — отмечает директор одной из компаний — официального дилера.
По словам эксперта, автомобили ценой до миллиона рублей продаются слабо. Однако, средства передвижения с ценником выше миллиона продать становится нетривиальной задачей.
«Проблема в том, что после пандемии, соответственно, сокращения производства и определенного дефицита, остались завышенные цены на машины. А у потенциальных покупателей сейчас ограниченные ресурсы. Либо они их придерживают» — уточняет эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре автодилеры при покупке новых машин обязывают клиентов оформлять кредиты или сдавать имеющиеся у них автомобили в trade-in. В противном случае отказываются продавать товар.
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