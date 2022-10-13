В Златоусте у подъезда нашли тело охотника с ружьем

Мужчина застрелился у собственного подъезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области у подъезда собственного дома было обнаружено тело мужчины, рядом с которым находилось охотничье ружье. Родные заявили в соцсетях, что он застрелился.

«Сегодня утром, 13 октября, в Златоусте молодой человек (у собственного подъезда), используя свое охотничье ружье, покончил с собой. Причины неизвестны», — рассказала в сообществе «ЧП / ДТП Златоуст» в соцсети «ВКонтакте» Наталья Ф.

Наталья уточнила, что погибшего звали Максим. В комментариях отметили, что знали этого человека, он был хорошим соседом. В сообществе пожелали Наталье сил и терпения, чтобы пережить эту утрату.

В пресс-службу Следственного управления СКР по региону от URA.RU направлен запрос. К моменту публикации новости ответ на него получен не был.