13 октября 2022

Мэр Нижнего Тагила показал видео из нового туристического центра в городе. Видео

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В Нижнем Тагиле открылся музей в честь местного бренда — тагильских подносов

В Нижнем Тагиле открылся туристический центр «Тагильский поднос», где посетители могут расписать поднос, а также познакомиться с уникальным городским брендом. Мэр города Владислав Пинаев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видео из центра и рассказал подробности о музее.

«Хранители народных промыслов обрели новый дом. На улице Балакинская открылся музейно-производственный комплекс „Тагильский поднос“. Теперь здесь можно самому расписать поднос, познакомиться с уникальным брендом Нижнего Тагила, а у мастеров появятся более комфортные условия для творчества», — рассказал Пинаев.

Также он напомнил, что проект получил развитие после визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона совместно с мэром Нижнего Тагила поддержали руководителя мастерской по росписи подносов Андрея Васильева, и вскоре ему помогли найти новую площадку под музей. Туристический комплекс готов принимать до пяти тысяч гостей ежегодно, а после полноценной реконструкции его смогут посещать до 20 тысяч гостей.

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В Нижнем Тагиле открылся туристический центр «Тагильский поднос», где посетители могут расписать поднос, а также познакомиться с уникальным городским брендом. Мэр города Владислав Пинаев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видео из центра и рассказал подробности о музее. «Хранители народных промыслов обрели новый дом. На улице Балакинская открылся музейно-производственный комплекс „Тагильский поднос“. Теперь здесь можно самому расписать поднос, познакомиться с уникальным брендом Нижнего Тагила, а у мастеров появятся более комфортные условия для творчества», — рассказал Пинаев. Также он напомнил, что проект получил развитие после визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона совместно с мэром Нижнего Тагила поддержали руководителя мастерской по росписи подносов Андрея Васильева, и вскоре ему помогли найти новую площадку под музей. Туристический комплекс готов принимать до пяти тысяч гостей ежегодно, а после полноценной реконструкции его смогут посещать до 20 тысяч гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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