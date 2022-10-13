В Нижнем Тагиле открылся музей в честь местного бренда — тагильских подносов фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Нижнем Тагиле открылся туристический центр «Тагильский поднос», где посетители могут расписать поднос, а также познакомиться с уникальным городским брендом. Мэр города Владислав Пинаев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видео из центра и рассказал подробности о музее.

«Хранители народных промыслов обрели новый дом. На улице Балакинская открылся музейно-производственный комплекс „Тагильский поднос“. Теперь здесь можно самому расписать поднос, познакомиться с уникальным брендом Нижнего Тагила, а у мастеров появятся более комфортные условия для творчества», — рассказал Пинаев.

Также он напомнил, что проект получил развитие после визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона совместно с мэром Нижнего Тагила поддержали руководителя мастерской по росписи подносов Андрея Васильева, и вскоре ему помогли найти новую площадку под музей. Туристический комплекс готов принимать до пяти тысяч гостей ежегодно, а после полноценной реконструкции его смогут посещать до 20 тысяч гостей.