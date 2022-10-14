FT: Украина попробует захватить Херсон на следующей неделе

Американская газета считает, что ВСУ могут в скором времени захватить Херсон
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины начали активно продвигаться на юге Украины, пытаясь захватить Херсон. Об этом сообщает Financial Times.
По оценкам западных военных чиновников, Украина может начать наступление на Херсон на следующей неделе, сообщает издание. Журналисты также напомнили, что в регионе проводится эвакуация населения.
Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. За присоединение региона проголосовали 87,05% избирателей. Позже врио главы Херсонской области попросил правительство РФ помочь с эвакуацией мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ, чтобы сделать зачистку территорий от сил Украины более оперативной.
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