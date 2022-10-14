В Турции высказались о подготовке встречи Путина и Зеленского

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не планируется. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Встреча между главами России и Украины в ближайшее время не предвидится. Но мы продолжаем прилагать наши усилия по возобновлению переговоров», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». Также он напоминает, что Турция готова быть посредником в переговорах между Путиным и Зеленским.
Ранее Владимир Путин нашел самого надежного партнера России, приближенного к Западу. Им оказалась Турция.
Россия проводит спецоперацию с 24 февраля на территории Украины. Переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским проводились несколько раз, но они ни к чему не привели.
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Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не планируется. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Встреча между главами России и Украины в ближайшее время не предвидится. Но мы продолжаем прилагать наши усилия по возобновлению переговоров», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости». Также он напоминает, что Турция готова быть посредником в переговорах между Путиным и Зеленским. Ранее Владимир Путин нашел самого надежного партнера России, приближенного к Западу. Им оказалась Турция. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля на территории Украины. Переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским проводились несколько раз, но они ни к чему не привели.