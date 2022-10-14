Мобилизованных пермяков обучают стрельбе из гранатомета. Видео

15 октября 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Мобилизованных пермяков обучают обращаться с современным оружием инструкторы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В учебных центрах России продолжается подготовка мобилизованных пермяков. Один из ее видов — стрельба из гранатомета. Кадры работы инструктора с подопечными появились в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведет участник спецоперации из Перми Максим (фамилия не указана по просьбе автора канала — прим. URA.RU). «Видео работы нашего инструктора „Зенита“, который обучает пермяков стрельбе из гранатомета. Готовим профессионалов», — указано в сообщении. URA.RU писало ранее, что пермский контрактник назвал ложью проблемы с обеспечением мобилизованных. По словам Максима, все прибывшие в учебные центры обеспечены форменным обмундированием, в помещениях — тепло. Он также показал, как проходит боевая подготовка земляков. Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявленная им в сентябре частичная мобилизация завершится через две недели. Днем ранее военный комиссар Пермского края Александра Коковин рассказал о необходимости продолжения призыва.

В учебных центрах России продолжается подготовка мобилизованных пермяков. Один из ее видов — стрельба из гранатомета. Кадры работы инструктора с подопечными появились в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведет участник спецоперации из Перми Максим (фамилия не указана по просьбе автора канала — прим. URA.RU). «Видео работы нашего инструктора „Зенита“, который обучает пермяков стрельбе из гранатомета. Готовим профессионалов», — указано в сообщении. URA.RU писало ранее, что пермский контрактник назвал ложью проблемы с обеспечением мобилизованных. По словам Максима, все прибывшие в учебные центры обеспечены форменным обмундированием, в помещениях — тепло. Он также показал, как проходит боевая подготовка земляков. Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявленная им в сентябре частичная мобилизация завершится через две недели. Днем ранее военный комиссар Пермского края Александра Коковин рассказал о необходимости продолжения призыва.