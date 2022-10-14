14 октября 2022
13 октября 2022

Мобилизованных пермяков обучают стрельбе из гранатомета. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, гранатомет, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, рпг, военные сборы, резервисты, мобилизованные, ручной гранатомет, огневая подготовка
Мобилизованных пермяков обучают обращаться с современным оружием инструкторы Фото:

В учебных центрах России продолжается подготовка мобилизованных пермяков. Один из ее видов — стрельба из гранатомета. Кадры работы инструктора с подопечными появились в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведет участник спецоперации из Перми Максим (фамилия не указана по просьбе автора канала — прим. URA.RU).

«Видео работы нашего инструктора „Зенита“, который обучает пермяков стрельбе из гранатомета. Готовим профессионалов», — указано в сообщении.

URA.RU писало ранее, что пермский контрактник назвал ложью проблемы с обеспечением мобилизованных. По словам Максима, все прибывшие в учебные центры обеспечены форменным обмундированием, в помещениях — тепло. Он также показал, как проходит боевая подготовка земляков.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявленная им в сентябре частичная мобилизация завершится через две недели. Днем ранее военный комиссар Пермского края Александра Коковин рассказал о необходимости продолжения призыва.

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В учебных центрах России продолжается подготовка мобилизованных пермяков. Один из ее видов — стрельба из гранатомета. Кадры работы инструктора с подопечными появились в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведет участник спецоперации из Перми Максим (фамилия не указана по просьбе автора канала — прим. URA.RU). «Видео работы нашего инструктора „Зенита“, который обучает пермяков стрельбе из гранатомета. Готовим профессионалов», — указано в сообщении. URA.RU писало ранее, что пермский контрактник назвал ложью проблемы с обеспечением мобилизованных. По словам Максима, все прибывшие в учебные центры обеспечены форменным обмундированием, в помещениях — тепло. Он также показал, как проходит боевая подготовка земляков. Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявленная им в сентябре частичная мобилизация завершится через две недели. Днем ранее военный комиссар Пермского края Александра Коковин рассказал о необходимости продолжения призыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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