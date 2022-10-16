В Челябинской области продолжают падать цены на борщевой набор

В октябре зафиксировали падение на 10 значимых продуктов из 14 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Челябинской области в октябре продолжили снижаться цены на продукты из борщевого набора. Как сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, наибольшее снижение цен зафиксировано на белокочанную капусту и картофель.

«Цены на большинство социально значимых продуктов в Челябинской области снизились. Анализ информации Министерства сельского хозяйства Челябинской области (из торговых сетей Пятерочка, Магнит, Спар, Ашан) показал, что наибольшее снижение цен за две недели наблюдается на капусту белокочанную свежую, кг-4,78% (-0,80 руб.), картофель, кг-3,04% (-0,73 руб.), сахар, кг-2,90% (-2,00 руб.)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отметили, что из 14 наблюдаемых позиций 10 показали снижение стоимости. Из продуктов, чья цена повысилась за две недели, наибольшее отклонение показала упаковка куриных яиц +1,17% (+0,70 руб.), молоко 2,5-3,2% жирности, л. (пленка) +1,12% (+0,74 руб.), куры охлажденные и мороженые, кг +0,37% (+0,60 руб.).

В сентябре в Челябинской области зафиксировали снижение стоимости овощей. Самыми подешевевшими оказались лук репчатый, морковь и картофель.