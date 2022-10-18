МАГАТЭ: электроснабжение ЗАЭС от внешней линии восстановлено

19 октября 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

НА Запорожскую АЭС вернулось электроснабжение Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) от внешней линии восстановлено после третьего по счету перерыва за последние десять дней. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). «ЗАЭС <…> восстановила подключение к своей последней оставшейся действующей линии электропередачи напряжением 750 киловольт (кВ) после того, как оно было утрачено в третий раз за десять дней», — говорится в заявлении главы организации Рафаэля Гросси. Сообщение опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако нацеленности продолжают наносить удары по объекту ядерной энергетики. Так, 8 октября, Запорожская атомная электростанция лишилась последнего внешнего источника энергии из-за обстрелов. Гросси выражал надежду на повторную встречу с президентом России Владимиром Путиным для создания защитной зоны вокруг АЭС.

Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) от внешней линии восстановлено после третьего по счету перерыва за последние десять дней. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). «ЗАЭС <…> восстановила подключение к своей последней оставшейся действующей линии электропередачи напряжением 750 киловольт (кВ) после того, как оно было утрачено в третий раз за десять дней», — говорится в заявлении главы организации Рафаэля Гросси. Сообщение опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. Миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако нацеленности продолжают наносить удары по объекту ядерной энергетики. Так, 8 октября, Запорожская атомная электростанция лишилась последнего внешнего источника энергии из-за обстрелов. Гросси выражал надежду на повторную встречу с президентом России Владимиром Путиным для создания защитной зоны вокруг АЭС.