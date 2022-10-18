Бизнесмен из Челябинска Андрей Тейбус провел эксперимент в эфире шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1». Как URA.RU сообщил Тейбус, выпуск посвятили импортозамещению.
«В программе я продемонстрировал, насколько эффективна наша продукция. Сравнил результат действия пятновыводителей: челябинского и импортного», — уточнил URA.RU Тейбус.
Выпуск в эфир вышел в октябре. На фрагменте с участием челябинца видно, как производитель облил кофе две белых футболки, а затем замочил их отдельно в растворах с иностранным и отечественным средствами. Через 15 минут ожидания результаты сравнили.
«Давайте посмотрим, что с нашим экспериментом, с кофейными пятнами. Отожмем и увидим: разницы нет. Зачем платить больше?» — прокомментировал итоги эксперимента ведущий Малахов.
Компания Тейбуса работает на протяжении полутора лет. Производственный цех располагается в Челябинске. Предприятие по разработанной рецептуре производит пятновыводители и очистители для бытовой техники.
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