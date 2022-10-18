18 октября 2022

Челябинский производитель бытовой химии в шоу Малахова испачкал футболки ради эксперимента. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, колба, лаборант, пробирка, химия, жидкости, химическая лаборатория, химические опыты
Иностранный гель и челябинский порошок сравнили в эксперименте на телеканале Фото:

Бизнесмен из Челябинска Андрей Тейбус провел эксперимент в эфире шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1». Как URA.RU сообщил Тейбус, выпуск посвятили импортозамещению.

«В программе я продемонстрировал, насколько эффективна наша продукция. Сравнил результат действия пятновыводителей: челябинского и импортного», — уточнил URA.RU Тейбус.

Выпуск в эфир вышел в октябре. На фрагменте с участием челябинца видно, как производитель облил кофе две белых футболки, а затем замочил их отдельно в растворах с иностранным и отечественным средствами. Через 15 минут ожидания результаты сравнили.

«Давайте посмотрим, что с нашим экспериментом, с кофейными пятнами. Отожмем и увидим: разницы нет. Зачем платить больше?» — прокомментировал итоги эксперимента ведущий Малахов.

Компания Тейбуса работает на протяжении полутора лет. Производственный цех располагается в Челябинске. Предприятие по разработанной рецептуре производит пятновыводители и очистители для бытовой техники.

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Бизнесмен из Челябинска Андрей Тейбус провел эксперимент в эфире шоу Андрея Малахова на канале «Россия 1». Как URA.RU сообщил Тейбус, выпуск посвятили импортозамещению. «В программе я продемонстрировал, насколько эффективна наша продукция. Сравнил результат действия пятновыводителей: челябинского и импортного», — уточнил URA.RU Тейбус. Выпуск в эфир вышел в октябре. На фрагменте с участием челябинца видно, как производитель облил кофе две белых футболки, а затем замочил их отдельно в растворах с иностранным и отечественным средствами. Через 15 минут ожидания результаты сравнили. «Давайте посмотрим, что с нашим экспериментом, с кофейными пятнами. Отожмем и увидим: разницы нет. Зачем платить больше?» — прокомментировал итоги эксперимента ведущий Малахов. Компания Тейбуса работает на протяжении полутора лет. Производственный цех располагается в Челябинске. Предприятие по разработанной рецептуре производит пятновыводители и очистители для бытовой техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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