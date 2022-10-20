20 октября 2022

Губернатор ХМАО дала поручения после заседания штаба по безопасности

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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
В регионе будет установлен особый режим на объектах коммуникаций, связи, энергетики Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручения обеспечить безопасность и охрану общественного порядка после заседания оперативного штаба. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей округа.

«Глава ХМАО поручила: обеспечить общественную безопасность, особенно на объектах транспорта и усилить охрану общественного порядка. Кроме того, установить особый режим на объектах коммуникаций, связи, энергетики», — уточнили в официальном telegram-канале властей округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова намерена в ближайшее время провести заседание оперативного штаба по безопасности. Возглавляет структуру глава ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба стали представители органов власти ХМАО.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручения обеспечить безопасность и охрану общественного порядка после заседания оперативного штаба. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей округа. «Глава ХМАО поручила: обеспечить общественную безопасность, особенно на объектах транспорта и усилить охрану общественного порядка. Кроме того, установить особый режим на объектах коммуникаций, связи, энергетики», — уточнили в официальном telegram-канале властей округа. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова намерена в ближайшее время провести заседание оперативного штаба по безопасности. Возглавляет структуру глава ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба стали представители органов власти ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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