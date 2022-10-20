Губернатор ХМАО дала поручения после заседания штаба по безопасности

21 октября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

В регионе будет установлен особый режим на объектах коммуникаций, связи, энергетики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручения обеспечить безопасность и охрану общественного порядка после заседания оперативного штаба. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей округа. «Глава ХМАО поручила: обеспечить общественную безопасность, особенно на объектах транспорта и усилить охрану общественного порядка. Кроме того, установить особый режим на объектах коммуникаций, связи, энергетики», — уточнили в официальном telegram-канале властей округа. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова намерена в ближайшее время провести заседание оперативного штаба по безопасности. Возглавляет структуру глава ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба стали представители органов власти ХМАО.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручения обеспечить безопасность и охрану общественного порядка после заседания оперативного штаба. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей округа. «Глава ХМАО поручила: обеспечить общественную безопасность, особенно на объектах транспорта и усилить охрану общественного порядка. Кроме того, установить особый режим на объектах коммуникаций, связи, энергетики», — уточнили в официальном telegram-канале властей округа. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова намерена в ближайшее время провести заседание оперативного штаба по безопасности. Возглавляет структуру глава ХМАО, а в его состав вошли представители территориальных подразделений Министерства обороны РФ, МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, членами штаба стали представители органов власти ХМАО.