Пермских буддистов приглашают на учения Ламы из скандального монастыря

Пермяков приглашают на уникальные учения буддийского Ламы Докшита

Лама Докшит ждет зимой пермяков на учения Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Основатель буддийского монастыря Шедруб Линг Лама Докшит проведет этой зимой занятия для последователей религии. Руководитель общины, которая долгое время располагалась на горе Качаканар, редко дает открытые учения, поэтому в Свердловскую область на практику приглашают и пермяков.

«Уже зимой любой желающий сможет приехать в Косью и углубиться в буддийскую практику под руководством Ламы Докшита, который редко дает открытые учения. 2—4 января Лама Докшит проведет лекции и медитации о карме, законе причины и следствия. Два дня участники будут хранить обет молчания, что дает более качественную работу с сознанием», — сообщается в группе общины в соцсети «ВКонтакте».

Монастырь Шедруб Линг знаком жителям Пермского края — ранее туда регулярно отправлялись автобусы с туристами, которые хотели познакомиться с традициями буддизма в уральской общине. В 2022 году доступ на гору Качканар, где располагалась община, был закрыт — там промышленники начали добычу руды. Верующим после этого пришлось основать свой центр у подножья горы в поселке Косья.