Пермяку вынесли приговор за продажу брелка со встроенной видеокамерой

Обвиняемого приговорили к 6 месяцам ограничения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми продал брелок со встроенной видеокамерой и получил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Виновный, находясь в салоне автомобиля, за 1,5 тысяч рублей продал мужчине брелок со встроенной видеокамерой, зная, что оборот данных средств запрещен законом. После передачи устройства, обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ», — сообщается в ведомстве.

Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Его приговорили к наказанию в виде шести месяцев ограничения свободы. В течение этого времени обвиняемый не может выезжать за пределы города, менять место жительства, а также должен раз в месяц являться на регистрацию.