Тобольские единороссы передали помощь для мобилизованных земляков

23 октября 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Тобольские партийцы и молодогвардейцы «Единой России» собрали носки, средства личной гигиены и другие предметы для мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тобольские партийцы и молодогвардейцы «Единой России» передали помощь для мобилизованных земляков. Об этом сообщается в telegram-канале «Единая Россия | Тобольск». Единороссы вместе с неравнодушными тоболяками подготовили для мобилизованных носки, средства личной гигиены и другие предметы. «Заместитель председателя городской думы, исполнительный секретарь местного отделения „Единой России“ Михаил Никитин, активист партии, руководитель Тюменской региональной общественной организации „Культурная столица“ Александра Козлова и тобольские представители МГЕР доставили груз для мобилизованных земляков в городской центр добровольчества», — говорится в сообщении. «Вместе с неравнодушными тоболяками единороссы подготовили для мобилизованных земляков носки, средства личной гигиены, бритвенные станки, зубную пасту, пену для бритья и другие необходимые предметы», — сообщили в telegram-канале партии. Все эти предметы поместили в вещмешки и маркированные коробки. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области добровольно собирают помощь для мобилизованных. Так, тюменцы пожертвовали 13 миллионов рублей в акции «100 миллионов для Победы». Кроме того, бизнесмены и жители Нижней Тавды организовали в местном Доме культуры пункт сбора провизии для мобилизованных, а ишимский городской центр культуры шьет балаклавы и собирает медикаменты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тобольские партийцы и молодогвардейцы «Единой России» передали помощь для мобилизованных земляков. Об этом сообщается в telegram-канале «Единая Россия | Тобольск». Единороссы вместе с неравнодушными тоболяками подготовили для мобилизованных носки, средства личной гигиены и другие предметы. «Заместитель председателя городской думы, исполнительный секретарь местного отделения „Единой России“ Михаил Никитин, активист партии, руководитель Тюменской региональной общественной организации „Культурная столица“ Александра Козлова и тобольские представители МГЕР доставили груз для мобилизованных земляков в городской центр добровольчества», — говорится в сообщении. «Вместе с неравнодушными тоболяками единороссы подготовили для мобилизованных земляков носки, средства личной гигиены, бритвенные станки, зубную пасту, пену для бритья и другие необходимые предметы», — сообщили в telegram-канале партии. Все эти предметы поместили в вещмешки и маркированные коробки. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области добровольно собирают помощь для мобилизованных. Так, тюменцы пожертвовали 13 миллионов рублей в акции «100 миллионов для Победы». Кроме того, бизнесмены и жители Нижней Тавды организовали в местном Доме культуры пункт сбора провизии для мобилизованных, а ишимский городской центр культуры шьет балаклавы и собирает медикаменты.