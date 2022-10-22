22 октября 2022
21 октября 2022
20 октября 2022

Тобольские единороссы передали помощь для мобилизованных земляков

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Тобольские партийцы и молодогвардейцы «Единой России» собрали носки, средства личной гигиены и другие предметы для мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Тобольские партийцы и молодогвардейцы «Единой России» передали помощь для мобилизованных земляков. Об этом сообщается в telegram-канале «Единая Россия | Тобольск». Единороссы вместе с неравнодушными тоболяками подготовили для мобилизованных носки, средства личной гигиены и другие предметы.

«Заместитель председателя городской думы, исполнительный секретарь местного отделения „Единой России“ Михаил Никитин, активист партии, руководитель Тюменской региональной общественной организации „Культурная столица“ Александра Козлова и тобольские представители МГЕР доставили груз для мобилизованных земляков в городской центр добровольчества», — говорится в сообщении.

«Вместе с неравнодушными тоболяками единороссы подготовили для мобилизованных земляков носки, средства личной гигиены, бритвенные станки, зубную пасту, пену для бритья и другие необходимые предметы», — сообщили в telegram-канале партии. Все эти предметы поместили в вещмешки и маркированные коробки.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области добровольно собирают помощь для мобилизованных. Так, тюменцы пожертвовали 13 миллионов рублей в акции «100 миллионов для Победы». Кроме того, бизнесмены и жители Нижней Тавды организовали в местном Доме культуры пункт сбора провизии для мобилизованных, а ишимский городской центр культуры шьет балаклавы и собирает медикаменты.

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Тобольские партийцы и молодогвардейцы «Единой России» передали помощь для мобилизованных земляков. Об этом сообщается в telegram-канале «Единая Россия | Тобольск». Единороссы вместе с неравнодушными тоболяками подготовили для мобилизованных носки, средства личной гигиены и другие предметы. «Заместитель председателя городской думы, исполнительный секретарь местного отделения „Единой России“ Михаил Никитин, активист партии, руководитель Тюменской региональной общественной организации „Культурная столица“ Александра Козлова и тобольские представители МГЕР доставили груз для мобилизованных земляков в городской центр добровольчества», — говорится в сообщении. «Вместе с неравнодушными тоболяками единороссы подготовили для мобилизованных земляков носки, средства личной гигиены, бритвенные станки, зубную пасту, пену для бритья и другие необходимые предметы», — сообщили в telegram-канале партии. Все эти предметы поместили в вещмешки и маркированные коробки. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюменской области добровольно собирают помощь для мобилизованных. Так, тюменцы пожертвовали 13 миллионов рублей в акции «100 миллионов для Победы». Кроме того, бизнесмены и жители Нижней Тавды организовали в местном Доме культуры пункт сбора провизии для мобилизованных, а ишимский городской центр культуры шьет балаклавы и собирает медикаменты.
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