Правительство Свердловской области купило транспорт для манси (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Снегоходы и шлемы закупили для свердловских манси по программе господдержки. Предполагается, что на новой технике они будут добираться от мест традиционного проживания до Ивделя — ближайшего от них города в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«На поддержку свердловских манси из федерального, областного и местного бюджетов в 2022 году направлено около двух миллионов рублей. В частности, второй год по запросу самих манси закупаются снегоходы „Буран 4ТД“ на удлиненной базе. Модель отличается надежностью, неприхотливостью и незаменима в условиях сурового климата», — рассказал исполняющий обязанности министра экономики Свердловской области Дмитрий Мамонтов.

На снегоходах манси смогут добираться из мест традиционного проживания до Ивделя, а также оперативно обращаться за медицинской помощью и социальными услугами. Власти УрФО уделяют особое внимание поддержке коренных народов, которые живут на территории региона — манси и ханты, нагайбаки, ненцы, селькупы и эвенки.