Мобилизованного ветерана увезли на скорой из свердловской части, семья требует вернуть его домой

23 октября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Виталий Миллер находится в госпитале с 14 октября, за это время его состояние не улучшилось, говорит сестра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя деревни Трифоново (Свердловская область) Виталия Миллера (42 года), ветерана второй чеченской войны, увезли на скорой из Еланского гарнизона. По словам его сестры Татьяны, у мужчины диагностирован гипертонический криз третьей степени (подтверждающие документы на руках имеются). Но, несмотря на это, его готовят к возвращению в часть, рассказала женщина URA.RU. В Чечне Виталий воевал год — срочником. В обычной жизни работал таксистом. Раз в три месяца или полгода, когда давление поднималось до 220 на 130, Виталий обращался к врачам. «Кризы у него случались регулярно. Но, как и многие мужчины, глубокое обследование не проходил: сбили [давление] и ладно», — говорит Татьяна. Повестка пришла Виталию 22 сентября, сразу после объявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Получив ее, он «не раздумывая, пошел защищать родину». И, судя по всему, военкомату о своих проблемах не сообщил. «Потому что он этого [артериального] давления иногда не ощущает», — объяснила Татьяна. Самочувствие Виталия резко ухудшилось 14 октября. «Он пришел сначала в палаточный городок в Елани с давлением 180. Потом, видимо, обратился в санчасть — супруга настояла. Там у него давление было уже 209 на 102. Его сразу же погрузили на скорую и увезли в госпиталь Елани», — поделилась Татьяна. Новость по теме Из учебного центра в Елани комиссовали 700 мобилизованных За все это время давление у Виталия не снижалось («175 на 95 каждый день»). «У него кружится голова. При этом несколько дней назад к нему пришли и сказали: „Мы сейчас тебя еще покапаем, и ты возвращаешься в строй“. Хотя у него гипертония третьей стадии. Этот диагноз ему поставили в скорой, когда привезли в госпиталь. Справка у нас есть. И есть все документы с осмотров у врачей за последние годы», — заверила Татьяна. По постановлению правительства РФ от 2013 года, мужчины с гипертонией третьей степени призыву на службу не подлежат. На прошлой неделе Татьяна обратилась на горячую линию думы Екатеринбурга. А завтра жена Виталия собирается требовать обследования — для дальнейшего решения о комиссовании. «Ведь это не шутки. Его там [на поле боя] торкнет, и что потом делать? Трое детей останутся без отца», — опасается Татьяна. Старшей дочери Виталия — 19 лет. Пока мама на работе, она присматривает за 11-летней сестрой и трехлетним братом. В свердловском военкомате корреспонденту заявили, что обратиться по вопросу об увольнении со службы может только сам мужчина — с рапортом на имя командира. «Решение о переводе или увольнении может принять только командование части, к которой приписан военнослужащий», — сказала начальник отделения по работе с гражданами Алена Сочнева.

Жителя деревни Трифоново (Свердловская область) Виталия Миллера (42 года), ветерана второй чеченской войны, увезли на скорой из Еланского гарнизона. По словам его сестры Татьяны, у мужчины диагностирован гипертонический криз третьей степени (подтверждающие документы на руках имеются). Но, несмотря на это, его готовят к возвращению в часть, рассказала женщина URA.RU. В Чечне Виталий воевал год — срочником. В обычной жизни работал таксистом. Раз в три месяца или полгода, когда давление поднималось до 220 на 130, Виталий обращался к врачам. «Кризы у него случались регулярно. Но, как и многие мужчины, глубокое обследование не проходил: сбили [давление] и ладно», — говорит Татьяна. Повестка пришла Виталию 22 сентября, сразу после объявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Получив ее, он «не раздумывая, пошел защищать родину». И, судя по всему, военкомату о своих проблемах не сообщил. «Потому что он этого [артериального] давления иногда не ощущает», — объяснила Татьяна. Самочувствие Виталия резко ухудшилось 14 октября. «Он пришел сначала в палаточный городок в Елани с давлением 180. Потом, видимо, обратился в санчасть — супруга настояла. Там у него давление было уже 209 на 102. Его сразу же погрузили на скорую и увезли в госпиталь Елани», — поделилась Татьяна. За все это время давление у Виталия не снижалось («175 на 95 каждый день»). «У него кружится голова. При этом несколько дней назад к нему пришли и сказали: „Мы сейчас тебя еще покапаем, и ты возвращаешься в строй“. Хотя у него гипертония третьей стадии. Этот диагноз ему поставили в скорой, когда привезли в госпиталь. Справка у нас есть. И есть все документы с осмотров у врачей за последние годы», — заверила Татьяна. По постановлению правительства РФ от 2013 года, мужчины с гипертонией третьей степени призыву на службу не подлежат. На прошлой неделе Татьяна обратилась на горячую линию думы Екатеринбурга. А завтра жена Виталия собирается требовать обследования — для дальнейшего решения о комиссовании. «Ведь это не шутки. Его там [на поле боя] торкнет, и что потом делать? Трое детей останутся без отца», — опасается Татьяна. Старшей дочери Виталия — 19 лет. Пока мама на работе, она присматривает за 11-летней сестрой и трехлетним братом. В свердловском военкомате корреспонденту заявили, что обратиться по вопросу об увольнении со службы может только сам мужчина — с рапортом на имя командира. «Решение о переводе или увольнении может принять только командование части, к которой приписан военнослужащий», — сказала начальник отделения по работе с гражданами Алена Сочнева.