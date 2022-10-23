Следователи из ХМАО не могут найти вахтовика, привлекшего внимания Бастрыкина

24 октября 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что вахтовик отправился из ХМАО в Якутию пешком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вахтовик из Якутии Александр Павлов, которого якобы оставил без денег работодатель из Сургута, по предварительной информации, не был в ХМАО в течение двух лет. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «По предварительной информации Александр Павлов не приезжал в ХМАО, ни в этом году, ни в прошлом. Однако информация все еще проверяется, так как достоверного подтверждения еще нет», — сказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО сказали, что на данный момент проверка продолжается. Ранее URA.RU писало, что Павлов приехал из Якутии в Сургут на заработки. Работодатель якобы обманул его с зарплатой и вахтовик вынужден был отправиться домой пешком. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО организовать проверку.

Вахтовик из Якутии Александр Павлов, которого якобы оставил без денег работодатель из Сургута, по предварительной информации, не был в ХМАО в течение двух лет. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «По предварительной информации Александр Павлов не приезжал в ХМАО, ни в этом году, ни в прошлом. Однако информация все еще проверяется, так как достоверного подтверждения еще нет», — сказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО сказали, что на данный момент проверка продолжается. Ранее URA.RU писало, что Павлов приехал из Якутии в Сургут на заработки. Работодатель якобы обманул его с зарплатой и вахтовик вынужден был отправиться домой пешком. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО организовать проверку.