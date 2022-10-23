23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Следователи из ХМАО не могут найти вахтовика, привлекшего внимания Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее сообщалось, что вахтовик отправился из ХМАО в Якутию пешком Фото:

Вахтовик из Якутии Александр Павлов, которого якобы оставил без денег работодатель из Сургута, по предварительной информации, не был в ХМАО в течение двух лет. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«По предварительной информации Александр Павлов не приезжал в ХМАО, ни в этом году, ни в прошлом. Однако информация все еще проверяется, так как достоверного подтверждения еще нет», — сказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО сказали, что на данный момент проверка продолжается.

Ранее URA.RU писало, что Павлов приехал из Якутии в Сургут на заработки. Работодатель якобы обманул его с зарплатой и вахтовик вынужден был отправиться домой пешком. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО организовать проверку.

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Вахтовик из Якутии Александр Павлов, которого якобы оставил без денег работодатель из Сургута, по предварительной информации, не был в ХМАО в течение двух лет. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «По предварительной информации Александр Павлов не приезжал в ХМАО, ни в этом году, ни в прошлом. Однако информация все еще проверяется, так как достоверного подтверждения еще нет», — сказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО сказали, что на данный момент проверка продолжается. Ранее URA.RU писало, что Павлов приехал из Якутии в Сургут на заработки. Работодатель якобы обманул его с зарплатой и вахтовик вынужден был отправиться домой пешком. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО организовать проверку.
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