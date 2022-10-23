Из Миасса мобилизованных отправили в учебный центр в Чебаркуль

Григорий Тонких поблагодарил парней за то, что они с достоинством приняли свою мобилизацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) утром 24 октября прошла отправка мобилизованных в Чебаркульский военно-полевой лагерь для прохождения обучения. Мэр города Григорий Тонких выложил в социальных сетях трогательные фотографии прощания резервистов с родственниками и близкими.

«Сегодня утром прошла отправка мобилизованных в Чебаркуль для подготовки в учебном центре. Среди наших земляков много добровольцев, которые готовы встать на защиту страны. Желаю всем вернуться домой живыми, здоровыми и с победой», — написал Тонких в своем telegram-канале и выложил фотографии уходящих на фронт бойцов.

На снимках видно, что провожать несколько десятков мобилизованных жителей пришли родственники, друзья, духовенство и сотрудники мэрии. Один из мобилизованных встал перед батюшкой на колени и попросил благословение на ратный подвиг.

Родственники до последней минуты пытаются не отходить от своих близких, передают им напутствия и необходимые вещи. Видно, что ребята не теряют боевой настрой и перед погрузкой в автобус обещают вернуться домой. Когда автобус трогается, родственники продолжают махать руками уезжающим солдатам.

Президент РФ Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Мобилизованный просит благословение Фото: telegram-канал Григория Тонких

Парни не теряют боевой дух Фото: telegram-канал Григория Тонких