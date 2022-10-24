Екатеринбуржец задушил свою девушку, а потом сделал вид, что она утонула

Молодого человека, который убил девушку, приговорили к 12 годам лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге молодой человек задушил свою девушку, а затем инсценировал утопление в ванной и обокрал ее на 250 тысяч рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

«Собранные следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении молодого человека, 1998 г. р. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 158 УК РФ (кража)», — сообщает Шульга.

Следствие установило, что в ночь на 25 июля 2021 года 23-летний молодой человек поссорился с девушкой и во время ссоры задушил ее руками. Чтобы скрыть факт преступления, парень решил погрузить тело девушки в наполненную водой ванну, инсценировав утопление. Уходя из квартиры, осужденный украл из квартиры ювелирные изделия и бытовую технику на сумму 250 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, задержать молодого человека удалось в начале октября 2021 года в Челябинске. «После убийства он с похищенным имуществом прибыл на железнодорожный вокзал в Екатеринбурге, где сбыл краденое за 18 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды. Несколько дней после криминальных событий он обитал в Екатеринбурге, скрываясь в квартирах у девушек, с которыми знакомился. А потом решил навестить свою знакомую в городе Челябинске», — сообщили силовики. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.