Энергосети «МРСК Урала» отключили от интернета из-за хакерских атак. Скрин

25 октября 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Энергосети «МРСК Урала» решили обезопасить от хакерских атак, поэтому временно отключили их от интернета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за сообщений о возможных кибератаках на энергосети АО «МРСК Урала» — главный поставщик электричества в Свердловской области — компанию отключили от внешнего интернета. В частности, не работает ее официальный сайт. «24 октября с 23:35 поступает информация о сообщениях возможной угрозы проведения кибератак на энергосети. Для исключения инцидентов сети АО „МРСК-Урала“ отключены от внешнего интернета до 07:00 часов 25 октября» — рассказал ЕАН информированный источник. DoS атака может быть акцией в рамках мести за обесточенный Киев, предполагает собеседник. Информацию об отключении компании передали в оперативные службы и в дежурно-диспетчерские службы потребителей. Корреспондент URA.RU, попытался зайти на официальный сайт «МРСК Урала», но он не открылся. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании. Сайт «МРСК Урала» не открывается Скрин сайта rosseti-ural.ru

Из-за сообщений о возможных кибератаках на энергосети АО «МРСК Урала» — главный поставщик электричества в Свердловской области — компанию отключили от внешнего интернета. В частности, не работает ее официальный сайт. «24 октября с 23:35 поступает информация о сообщениях возможной угрозы проведения кибератак на энергосети. Для исключения инцидентов сети АО „МРСК-Урала“ отключены от внешнего интернета до 07:00 часов 25 октября» — рассказал ЕАН информированный источник. DoS атака может быть акцией в рамках мести за обесточенный Киев, предполагает собеседник. Информацию об отключении компании передали в оперативные службы и в дежурно-диспетчерские службы потребителей. Корреспондент URA.RU, попытался зайти на официальный сайт «МРСК Урала», но он не открылся. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании.