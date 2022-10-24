24 октября 2022

Энергосети «МРСК Урала» отключили от интернета из-за хакерских атак. Скрин

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Смог над Екатеринбургом, линия электропередач, лэп, рассвет
Энергосети «МРСК Урала» решили обезопасить от хакерских атак, поэтому временно отключили их от интернета Фото:

Из-за сообщений о возможных кибератаках на энергосети АО «МРСК Урала» — главный поставщик электричества в Свердловской области — компанию отключили от внешнего интернета. В частности, не работает ее официальный сайт.

«24 октября с 23:35 поступает информация о сообщениях возможной угрозы проведения кибератак на энергосети. Для исключения инцидентов сети АО „МРСК-Урала“ отключены от внешнего интернета до 07:00 часов 25 октября» — рассказал ЕАН информированный источник.

DoS атака может быть акцией в рамках мести за обесточенный Киев, предполагает собеседник. Информацию об отключении компании передали в оперативные службы и в дежурно-диспетчерские службы потребителей.

Корреспондент URA.RU, попытался зайти на официальный сайт «МРСК Урала», но он не открылся. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании.

Сайт «МРСК Урала» не открывается

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Из-за сообщений о возможных кибератаках на энергосети АО «МРСК Урала» — главный поставщик электричества в Свердловской области — компанию отключили от внешнего интернета. В частности, не работает ее официальный сайт. «24 октября с 23:35 поступает информация о сообщениях возможной угрозы проведения кибератак на энергосети. Для исключения инцидентов сети АО „МРСК-Урала“ отключены от внешнего интернета до 07:00 часов 25 октября» — рассказал ЕАН информированный источник. DoS атака может быть акцией в рамках мести за обесточенный Киев, предполагает собеседник. Информацию об отключении компании передали в оперативные службы и в дежурно-диспетчерские службы потребителей. Корреспондент URA.RU, попытался зайти на официальный сайт «МРСК Урала», но он не открылся. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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