Из-за сообщений о возможных кибератаках на энергосети АО «МРСК Урала» — главный поставщик электричества в Свердловской области — компанию отключили от внешнего интернета. В частности, не работает ее официальный сайт.
«24 октября с 23:35 поступает информация о сообщениях возможной угрозы проведения кибератак на энергосети. Для исключения инцидентов сети АО „МРСК-Урала“ отключены от внешнего интернета до 07:00 часов 25 октября» — рассказал ЕАН информированный источник.
DoS атака может быть акцией в рамках мести за обесточенный Киев, предполагает собеседник. Информацию об отключении компании передали в оперативные службы и в дежурно-диспетчерские службы потребителей.
Корреспондент URA.RU, попытался зайти на официальный сайт «МРСК Урала», но он не открылся. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании.
Сайт «МРСК Урала» не открывается
Скрин сайта rosseti-ural.ru
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Из-за сообщений о возможных кибератаках на энергосети АО «МРСК Урала» — главный поставщик электричества в Свердловской области — компанию отключили от внешнего интернета. В частности, не работает ее официальный сайт. «24 октября с 23:35 поступает информация о сообщениях возможной угрозы проведения кибератак на энергосети. Для исключения инцидентов сети АО „МРСК-Урала“ отключены от внешнего интернета до 07:00 часов 25 октября» — рассказал ЕАН информированный источник. DoS атака может быть акцией в рамках мести за обесточенный Киев, предполагает собеседник. Информацию об отключении компании передали в оперативные службы и в дежурно-диспетчерские службы потребителей. Корреспондент URA.RU, попытался зайти на официальный сайт «МРСК Урала», но он не открылся. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании.