24 октября 2022

Мобилизованный екатеринбуржец спел песню про ордена под гитару в учебке. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, казарма, армия, военные
Один из мобилизованных взял с собой гитару и спел для сослуживцев песню «Ордена не продаются» (фото из архива) Фото:

В учебной части в 32-м военном городке в Екатеринбурге один из мобилизованных спел песню «Ордена не продаются» под гитару. На видео, присланном читателем URA.RU, мужчина поет армейскую песню автора Юрия Слатова времен афганской войны.

«Ребята скинули видео с 32-го городка. Призыв был 21 октября», — поделилась читательница. На видео один из военнослужащих поет под гитару армейскую песню «Ордена не продаются» группы «Голубые береты». В ней повествуется об участнике афганской войны, которого обвинили в покупке орденов. Главный герой сначала вспоминает тяготы тех времен, а потом заключает: «Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь».

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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В учебной части в 32-м военном городке в Екатеринбурге один из мобилизованных спел песню «Ордена не продаются» под гитару. На видео, присланном читателем URA.RU, мужчина поет армейскую песню автора Юрия Слатова времен афганской войны. «Ребята скинули видео с 32-го городка. Призыв был 21 октября», — поделилась читательница. На видео один из военнослужащих поет под гитару армейскую песню «Ордена не продаются» группы «Голубые береты». В ней повествуется об участнике афганской войны, которого обвинили в покупке орденов. Главный герой сначала вспоминает тяготы тех времен, а потом заключает: «Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь». В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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