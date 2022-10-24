Мобилизованный екатеринбуржец спел песню про ордена под гитару в учебке. Видео

25 октября 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Один из мобилизованных взял с собой гитару и спел для сослуживцев песню «Ордена не продаются» (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В учебной части в 32-м военном городке в Екатеринбурге один из мобилизованных спел песню «Ордена не продаются» под гитару. На видео, присланном читателем URA.RU, мужчина поет армейскую песню автора Юрия Слатова времен афганской войны. «Ребята скинули видео с 32-го городка. Призыв был 21 октября», — поделилась читательница. На видео один из военнослужащих поет под гитару армейскую песню «Ордена не продаются» группы «Голубые береты». В ней повествуется об участнике афганской войны, которого обвинили в покупке орденов. Главный герой сначала вспоминает тяготы тех времен, а потом заключает: «Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь». В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

В учебной части в 32-м военном городке в Екатеринбурге один из мобилизованных спел песню «Ордена не продаются» под гитару. На видео, присланном читателем URA.RU, мужчина поет армейскую песню автора Юрия Слатова времен афганской войны. «Ребята скинули видео с 32-го городка. Призыв был 21 октября», — поделилась читательница. На видео один из военнослужащих поет под гитару армейскую песню «Ордена не продаются» группы «Голубые береты». В ней повествуется об участнике афганской войны, которого обвинили в покупке орденов. Главный герой сначала вспоминает тяготы тех времен, а потом заключает: «Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь». В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. В общей сложности призвать на военную службу планировалось 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).