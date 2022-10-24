Силовики поймали в Кольцово жителя Тамбовской области, устроившего скандал в самолете

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Кольцово пассажира из Тамбовской области, устроившего пьяный дебош в самолете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Сотрудники транспортной полиции установили жителя Тамбовской области, который во время полета в самолете находился, по внешним признакам, в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что дебошир устроил скандал в самолете, кричал на бортпроводников и пассажиров.
Окружающие пытались успокоить мужчину, но он отказывался вести себя тише. Полицейские задержали пьяного мужчину и составили протокол.
Ранее URA.RU сообщало о задержании в Кольцово мужчины, который курил в самолете. Дебошир летел из Санкт-Петербурга и во время полета был пьян.
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