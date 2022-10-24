Силовики поймали в Кольцово жителя Тамбовской области, устроившего скандал в самолете

25 октября 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Силовикам сообщили, что дебошир кричал на бортпроводников и пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции задержали в аэропорту Кольцово пассажира из Тамбовской области, устроившего пьяный дебош в самолете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «Сотрудники транспортной полиции установили жителя Тамбовской области, который во время полета в самолете находился, по внешним признакам, в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что дебошир устроил скандал в самолете, кричал на бортпроводников и пассажиров. Окружающие пытались успокоить мужчину, но он отказывался вести себя тише. Полицейские задержали пьяного мужчину и составили протокол. Ранее URA.RU сообщало о задержании в Кольцово мужчины, который курил в самолете. Дебошир летел из Санкт-Петербурга и во время полета был пьян.

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Кольцово пассажира из Тамбовской области, устроившего пьяный дебош в самолете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «Сотрудники транспортной полиции установили жителя Тамбовской области, который во время полета в самолете находился, по внешним признакам, в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что дебошир устроил скандал в самолете, кричал на бортпроводников и пассажиров. Окружающие пытались успокоить мужчину, но он отказывался вести себя тише. Полицейские задержали пьяного мужчину и составили протокол. Ранее URA.RU сообщало о задержании в Кольцово мужчины, который курил в самолете. Дебошир летел из Санкт-Петербурга и во время полета был пьян.