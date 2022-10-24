24 октября 2022

Силовики поймали в Кольцово жителя Тамбовской области, устроившего скандал в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча памяти. Курган, полиция
Силовикам сообщили, что дебошир кричал на бортпроводников и пассажиров Фото:

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Кольцово пассажира из Тамбовской области, устроившего пьяный дебош в самолете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Сотрудники транспортной полиции установили жителя Тамбовской области, который во время полета в самолете находился, по внешним признакам, в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что дебошир устроил скандал в самолете, кричал на бортпроводников и пассажиров.

Окружающие пытались успокоить мужчину, но он отказывался вести себя тише. Полицейские задержали пьяного мужчину и составили протокол.

Ранее URA.RU сообщало о задержании в Кольцово мужчины, который курил в самолете. Дебошир летел из Санкт-Петербурга и во время полета был пьян.

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Сотрудники полиции задержали в аэропорту Кольцово пассажира из Тамбовской области, устроившего пьяный дебош в самолете. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «Сотрудники транспортной полиции установили жителя Тамбовской области, который во время полета в самолете находился, по внешним признакам, в состоянии опьянения», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что дебошир устроил скандал в самолете, кричал на бортпроводников и пассажиров. Окружающие пытались успокоить мужчину, но он отказывался вести себя тише. Полицейские задержали пьяного мужчину и составили протокол. Ранее URA.RU сообщало о задержании в Кольцово мужчины, который курил в самолете. Дебошир летел из Санкт-Петербурга и во время полета был пьян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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