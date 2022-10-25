Президент США планирует дать украинцам практически все что они хотят, главное, чтобы была победа над Россией. Также для американской политики стало столь важно будущее Украины, хотя у Соединенных Штатов мало интересов к этой стране. Об этом сообщает американское издание The American Conservative.
«Мало кто из американцев считает, что США недостаточно поддерживают Украину. Согласно выводам, только 20% американских избирателей говорят, что их страна не делает достаточно, чтобы остановить вторжение России», — приводит издание статистику недавнего опроса Morning Consult.
Также подведены итоги опроса от имени Института ответственного государственного управления Куинси. «Шесть процентов заявили, что война России в Украине входит в тройку самых важных проблем, стоящих сегодня перед Соединенными Штатами», — отметили в Data for Progress.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США назвали истинную причину помощи Украине. Также отметили, что Соединенные Штаты Америки помогают Украине с целью обострения отношений с Россией, при этом президент США Джо Байден не учитывает интересы самих американцев.
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Президент США планирует дать украинцам практически все что они хотят, главное, чтобы была победа над Россией. Также для американской политики стало столь важно будущее Украины, хотя у Соединенных Штатов мало интересов к этой стране. Об этом сообщает американское издание The American Conservative. «Мало кто из американцев считает, что США недостаточно поддерживают Украину. Согласно выводам, только 20% американских избирателей говорят, что их страна не делает достаточно, чтобы остановить вторжение России», — приводит издание статистику недавнего опроса Morning Consult. Также подведены итоги опроса от имени Института ответственного государственного управления Куинси. «Шесть процентов заявили, что война России в Украине входит в тройку самых важных проблем, стоящих сегодня перед Соединенными Штатами», — отметили в Data for Progress. Ранее сообщалось, что в конгрессе США назвали истинную причину помощи Украине. Также отметили, что Соединенные Штаты Америки помогают Украине с целью обострения отношений с Россией, при этом президент США Джо Байден не учитывает интересы самих американцев.