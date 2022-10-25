Экс-советник в администрации США объяснил истинные мотивы помощи Украине

American Conservative: экс-советник в администрации США отметил истинные мотивы помощи Украине

25 октября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

США даст Украине практически все, что они захотят Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США планирует дать украинцам практически все что они хотят, главное, чтобы была победа над Россией. Также для американской политики стало столь важно будущее Украины, хотя у Соединенных Штатов мало интересов к этой стране. Об этом сообщает американское издание The American Conservative. «Мало кто из американцев считает, что США недостаточно поддерживают Украину. Согласно выводам, только 20% американских избирателей говорят, что их страна не делает достаточно, чтобы остановить вторжение России», — приводит издание статистику недавнего опроса Morning Consult. Также подведены итоги опроса от имени Института ответственного государственного управления Куинси. «Шесть процентов заявили, что война России в Украине входит в тройку самых важных проблем, стоящих сегодня перед Соединенными Штатами», — отметили в Data for Progress. Ранее сообщалось, что в конгрессе США назвали истинную причину помощи Украине. Также отметили, что Соединенные Штаты Америки помогают Украине с целью обострения отношений с Россией, при этом президент США Джо Байден не учитывает интересы самих американцев.

Президент США планирует дать украинцам практически все что они хотят, главное, чтобы была победа над Россией. Также для американской политики стало столь важно будущее Украины, хотя у Соединенных Штатов мало интересов к этой стране. Об этом сообщает американское издание The American Conservative. «Мало кто из американцев считает, что США недостаточно поддерживают Украину. Согласно выводам, только 20% американских избирателей говорят, что их страна не делает достаточно, чтобы остановить вторжение России», — приводит издание статистику недавнего опроса Morning Consult. Также подведены итоги опроса от имени Института ответственного государственного управления Куинси. «Шесть процентов заявили, что война России в Украине входит в тройку самых важных проблем, стоящих сегодня перед Соединенными Штатами», — отметили в Data for Progress. Ранее сообщалось, что в конгрессе США назвали истинную причину помощи Украине. Также отметили, что Соединенные Штаты Америки помогают Украине с целью обострения отношений с Россией, при этом президент США Джо Байден не учитывает интересы самих американцев.