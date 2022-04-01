В конгрессе США назвали истинную причину помощи Украине

02 апреля 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

Грин: Байден не преследует интересы американцев на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки помогают Украине с целью «сдерживания» России. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин. «Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», — написала конгрессвумен в Twitter. При этом Грин считает, что лидеру США следовало бы претендовать на добычу огромных запасов украинского лития. Она подчеркнула, что администрация Белого дома неразумно распоряжается полезными ископаемыми. По ее мнению, увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны. Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов высказал свое мнение по поводу решения президента США об использовании рекордных объемов нефтяных резервов страны. Он считает, что неразумная трата нефтяных резервов окажет существенное влияние на цены в долгосрочной перспективе. Кроме того, рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки помогают Украине с целью «сдерживания» России. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин. «Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», — написала конгрессвумен в Twitter. При этом Грин считает, что лидеру США следовало бы претендовать на добычу огромных запасов украинского лития. Она подчеркнула, что администрация Белого дома неразумно распоряжается полезными ископаемыми. По ее мнению, увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны. Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов высказал свое мнение по поводу решения президента США об использовании рекордных объемов нефтяных резервов страны. Он считает, что неразумная трата нефтяных резервов окажет существенное влияние на цены в долгосрочной перспективе. Кроме того, рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.