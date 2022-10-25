Постпред РФ при ООН заявил о высоком риске применения «грязной бомбы» Киевом 25 октября 2022 в 22:20 Размер текста - 17 + У Украины есть возможности для производства «грязной бомбы», заявил постпред Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, у Украины есть возможности для ее производства. Об этом заявили в постпредстве при ООН. Россия также запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев планирует взорвать «грязную бомбу» и подать это как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о провокации. В МИД РФ сообщали, что именно там будет готовиться «грязная бомба». Угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, у Украины есть возможности для ее производства. Об этом заявили в постпредстве при ООН. Россия также запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев планирует взорвать «грязную бомбу» и подать это как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о провокации. В МИД РФ сообщали, что именно там будет готовиться «грязная бомба». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям