Постпред РФ при ООН заявил о высоком риске применения «грязной бомбы» Киевом

У Украины есть возможности для производства «грязной бомбы», заявил постпред
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, у Украины есть возможности для ее производства. Об этом заявили в постпредстве при ООН.
Россия также запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев планирует взорвать «грязную бомбу» и подать это как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о провокации. В МИД РФ сообщали, что именно там будет готовиться «грязная бомба».
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