Постпред РФ при ООН заявил о высоком риске применения «грязной бомбы» Киевом

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У Украины есть возможности для производства «грязной бомбы», заявил постпред Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, у Украины есть возможности для ее производства. Об этом заявили в постпредстве при ООН.

Россия также запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев планирует взорвать «грязную бомбу» и подать это как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о провокации. В МИД РФ сообщали, что именно там будет готовиться «грязная бомба».

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Угроза применения «грязной бомбы» Киевом высока, у Украины есть возможности для ее производства. Об этом заявили в постпредстве при ООН. Россия также запросила заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине. Ранее в Минобороны России заявили, что Киев планирует взорвать «грязную бомбу» и подать это как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о провокации. В МИД РФ сообщали, что именно там будет готовиться «грязная бомба».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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