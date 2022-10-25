25 октября 2022

В Ельцин Центре расскажут, как формировать образ вождя

В Ельцин Центре пройдет лекция об имидже власти и каноне ее изображения
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Уральский геологический музей. Екатеринбург, старое фото, брежнев на фотографии
Посетители смогут узнать, как менялся имидж власти и канон ее изображения на фотографиях Фото:

В Ельцин Центре 30 октября расскажут о том, как фотография помогает конструировать образа политического лидера. Лекцию «Вожди в объективе» проведет куратор Центра фотографии «Март» Артем Беркович. Информация об этом появилась на сайте Ельцин Центра.

«Общение вождя с народом было обусловлено ритуалом, фотографии этого события подчинялись канонам. Артем Беркович покажет, как менялся имидж власти и канон ее изображения», — указано в анонсе события. Лекция пройдет в рамках программы, посвященной выставке «Власть и правда Александра Устинова».

Галерея Люмьер совместно с Ельцин Центром проводит выставку фотокорреспондента «Правды» Александра Устинова «Власть и правда Александра Устинова». Основой экспозиции стали фотографии, которые в советские времена не были доступны широкой общественности по идеологическим соображениями. Фотографии затрагивают важные исторические события, произошедшие в 1930—70-х годах.

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В Ельцин Центре 30 октября расскажут о том, как фотография помогает конструировать образа политического лидера. Лекцию «Вожди в объективе» проведет куратор Центра фотографии «Март» Артем Беркович. Информация об этом появилась на сайте Ельцин Центра. «Общение вождя с народом было обусловлено ритуалом, фотографии этого события подчинялись канонам. Артем Беркович покажет, как менялся имидж власти и канон ее изображения», — указано в анонсе события. Лекция пройдет в рамках программы, посвященной выставке «Власть и правда Александра Устинова». Галерея Люмьер совместно с Ельцин Центром проводит выставку фотокорреспондента «Правды» Александра Устинова «Власть и правда Александра Устинова». Основой экспозиции стали фотографии, которые в советские времена не были доступны широкой общественности по идеологическим соображениями. Фотографии затрагивают важные исторические события, произошедшие в 1930—70-х годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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