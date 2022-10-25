В Ельцин Центре расскажут, как формировать образ вождя

В Ельцин Центре 30 октября расскажут о том, как фотография помогает конструировать образа политического лидера. Лекцию «Вожди в объективе» проведет куратор Центра фотографии «Март» Артем Беркович. Информация об этом появилась на сайте Ельцин Центра.
«Общение вождя с народом было обусловлено ритуалом, фотографии этого события подчинялись канонам. Артем Беркович покажет, как менялся имидж власти и канон ее изображения», — указано в анонсе события. Лекция пройдет в рамках программы, посвященной выставке «Власть и правда Александра Устинова».
Галерея Люмьер совместно с Ельцин Центром проводит выставку фотокорреспондента «Правды» Александра Устинова «Власть и правда Александра Устинова». Основой экспозиции стали фотографии, которые в советские времена не были доступны широкой общественности по идеологическим соображениями. Фотографии затрагивают важные исторические события, произошедшие в 1930—70-х годах.
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