25 октября 2022

Детские врачи Челябинска отправятся в Донбасс

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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врачи, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Медики поедут оказывать помощь на присоединенных к России территориях Фото:

Врачи «Областной детской клинической больницы» Челябинска отправятся в Донбасс. Об этом URA.RU сообщили 26 октября в пресс-службе правительства области.

«12 специалистов из крупнейшей детской больницы региона на протяжении месяца будут заниматься лечением детей, проживающих на территории, недавно присоединенной к России. В состав группы специалистов войдут невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, а также детский хирург, офтальмолог, психиатр и медицинские сестры», — заявили в пресс-службе.

Возглавит команду врачей главный детский хирург регионального минздрава, заместитель главного врача ЧОДКБ по хирургии Николай Ростовцев. Перед отъездом с медиками встретится первый замгубернатора Ирина Гехт. Она обсудит со специалистами их будущую поездку за круглым столом.

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Врачи «Областной детской клинической больницы» Челябинска отправятся в Донбасс. Об этом URA.RU сообщили 26 октября в пресс-службе правительства области. «12 специалистов из крупнейшей детской больницы региона на протяжении месяца будут заниматься лечением детей, проживающих на территории, недавно присоединенной к России. В состав группы специалистов войдут невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, а также детский хирург, офтальмолог, психиатр и медицинские сестры», — заявили в пресс-службе. Возглавит команду врачей главный детский хирург регионального минздрава, заместитель главного врача ЧОДКБ по хирургии Николай Ростовцев. Перед отъездом с медиками встретится первый замгубернатора Ирина Гехт. Она обсудит со специалистами их будущую поездку за круглым столом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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