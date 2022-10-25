Детские врачи Челябинска отправятся в Донбасс

Врачи «Областной детской клинической больницы» Челябинска отправятся в Донбасс. Об этом URA.RU сообщили 26 октября в пресс-службе правительства области.
«12 специалистов из крупнейшей детской больницы региона на протяжении месяца будут заниматься лечением детей, проживающих на территории, недавно присоединенной к России. В состав группы специалистов войдут невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, а также детский хирург, офтальмолог, психиатр и медицинские сестры», — заявили в пресс-службе.
Возглавит команду врачей главный детский хирург регионального минздрава, заместитель главного врача ЧОДКБ по хирургии Николай Ростовцев. Перед отъездом с медиками встретится первый замгубернатора Ирина Гехт. Она обсудит со специалистами их будущую поездку за круглым столом.
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