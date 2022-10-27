Банда вымогала деньги у челябинских детей-сирот

Выходцев из интерната избивали и похищали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на скамье подсудимых оказалась банда из восьми южноуральцев, которая похищала и избивала детей-сирот, чтобы завладеть их деньгами после выхода из интерната. Об этом URA.RU 28 октября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми жителей региона. Обвиняемые под различными надуманными предлогами, путем создания конфликтных ситуаций, с применением угроз и насилия, вымогали у потерпевших деньги. Обвиняемые также похищали потерпевших», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Несколько участников преступной группы сами являлись детьми-сиротами и знали, что потерпевшие после окончания интерната имеют доступ к личным денежным средствам. Всего обвиняемые похитили около 4,7 млн рублей у 12 потерпевших.

Уголовное дело будет рассматриваться в Челябинском областном суде. Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).