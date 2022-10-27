27 октября 2022

Челябинские инспекторы стреляли по машине с подростком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, пистолет, оружие, кобура, инспектор дпс, полицейский
Инспекторы ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить нарушителя Фото:

В Миасе (Челябинска область) инспекторы областной ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль лихача. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, за рулем находился 17-летний подросток.

«Сотрудники полиции проследовали за отечественной легковушкой, требуя от водителя остановиться. Однако тот проигнорировал обращение и попытался скрыться. Началось преследование. Для остановки транспортного средства автоинспекторами было применено табельное оружие. С пробитым колесом машина заехала в тупик и остановилась», — сообщили URA.RU в полицейском главке.

Водитель с пассажиром попытались убежать от инспекторов, но были задержаны. В ходе выяснения всех обстоятельств было выяснено, что подросток угнал автомобиль у собственного отца. На молодого человека составили сразу четыре протокола.

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В Миасе (Челябинска область) инспекторы областной ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить автомобиль лихача. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, за рулем находился 17-летний подросток. «Сотрудники полиции проследовали за отечественной легковушкой, требуя от водителя остановиться. Однако тот проигнорировал обращение и попытался скрыться. Началось преследование. Для остановки транспортного средства автоинспекторами было применено табельное оружие. С пробитым колесом машина заехала в тупик и остановилась», — сообщили URA.RU в полицейском главке. Водитель с пассажиром попытались убежать от инспекторов, но были задержаны. В ходе выяснения всех обстоятельств было выяснено, что подросток угнал автомобиль у собственного отца. На молодого человека составили сразу четыре протокола.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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