Губернатор Куйвашев попал в топ-10 глав субъектов России

31 октября 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев занял 9 место в рейтинге глав субъектов России за сентябрь—октябрь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев занял 9 место в рейтинге глав субъектов России за сентябрь—октябрь 2022 года. Об этом стало известно из исследования, проведенного ЦИК «Рейтинг. «Свердловская область, Куйвашев Евгений Владимирович — девятое место», — следует из результатов исследования. В рейтинге глав субъектов России за июль—август свердловский губернатор, также, занимал 9 место. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев занял 9 место в рейтинге глав субъектов России за сентябрь—октябрь 2022 года. Об этом стало известно из исследования, проведенного ЦИК «Рейтинг. «Свердловская область, Куйвашев Евгений Владимирович — девятое место», — следует из результатов исследования. В рейтинге глав субъектов России за июль—август свердловский губернатор, также, занимал 9 место. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества.