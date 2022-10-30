Губернатор Куйвашев попал в топ-10 глав субъектов России

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев занял 9 место в рейтинге глав субъектов России за сентябрь—октябрь 2022 года. Об этом стало известно из исследования, проведенного ЦИК «Рейтинг.
«Свердловская область, Куйвашев Евгений Владимирович — девятое место», — следует из результатов исследования. В рейтинге глав субъектов России за июль—август свердловский губернатор, также, занимал 9 место.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества.
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