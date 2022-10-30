30 октября 2022
29 октября 2022

Губернатор Куйвашев попал в топ-10 глав субъектов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, куйвашев портрет
Евгений Куйвашев занял 9 место в рейтинге глав субъектов России за сентябрь—октябрь Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев занял 9 место в рейтинге глав субъектов России за сентябрь—октябрь 2022 года. Об этом стало известно из исследования, проведенного ЦИК «Рейтинг.

«Свердловская область, Куйвашев Евгений Владимирович — девятое место», — следует из результатов исследования. В рейтинге глав субъектов России за июль—август свердловский губернатор, также, занимал 9 место.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев занял 9 место в рейтинге глав субъектов России за сентябрь—октябрь 2022 года. Об этом стало известно из исследования, проведенного ЦИК «Рейтинг. «Свердловская область, Куйвашев Евгений Владимирович — девятое место», — следует из результатов исследования. В рейтинге глав субъектов России за июль—август свердловский губернатор, также, занимал 9 место. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», публикует исследования, посвященные оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты «Национального рейтинга» основываются на заочном анкетировании и заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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