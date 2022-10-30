В Челябинской области торговые сети поменяли цены на продукты. Список

31 октября 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Из 14 социально значимых продуктов 5 позиций показали снижение цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Торговые сети с 11 октября снизили цены в Челябинской области на большинство социально значимых продуктов. Об этом свидетельствует экспресс-анализ Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Экспресс-анализ с 11 по 25 октября информации министерства сельского хозяйства области (из торговых сетей „Пятерочка“, „Магнит“, „Спар“, „Ашан“) показал, что наибольшее снижение цен наблюдается по следующим продуктам питания: куры охлажденные и мороженые стали дешевле на 3,07% (-5,02 рублей). Также подешевела свинина (кроме бескостного мяса) на 1,87% за килограмм (-5,49 рублей) и хлеб на 1,86% (-0,83 рублей)», — заявили в региональном КСП. В КСП отметили, что из 14 социально значимых продуктов 5 позиций показали снижение цен, а 9 позиций выросли за последние две недели. Отклонение в сторону повышения зафиксировано: капуста белокочанная свежая, кг +7,96% (+1,27 рублей), яйцо куриное, 10 штук +2,85% (+1,73 руб.) и соль поваренная, кг +1,02% (+0,16 рублей). В регионе подешевели куры и хлеб Фото: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Торговые сети с 11 октября снизили цены в Челябинской области на большинство социально значимых продуктов. Об этом свидетельствует экспресс-анализ Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Экспресс-анализ с 11 по 25 октября информации министерства сельского хозяйства области (из торговых сетей „Пятерочка“, „Магнит“, „Спар“, „Ашан“) показал, что наибольшее снижение цен наблюдается по следующим продуктам питания: куры охлажденные и мороженые стали дешевле на 3,07% (-5,02 рублей). Также подешевела свинина (кроме бескостного мяса) на 1,87% за килограмм (-5,49 рублей) и хлеб на 1,86% (-0,83 рублей)», — заявили в региональном КСП. В КСП отметили, что из 14 социально значимых продуктов 5 позиций показали снижение цен, а 9 позиций выросли за последние две недели. Отклонение в сторону повышения зафиксировано: капуста белокочанная свежая, кг +7,96% (+1,27 рублей), яйцо куриное, 10 штук +2,85% (+1,73 руб.) и соль поваренная, кг +1,02% (+0,16 рублей).