Актеры пожаловались на снижение интереса к свердловским театрам на фоне мобилизации

Свердловские театры наблюдают спад посещаемости на фоне проведенной ранее частичной мобилизации. Об этом рассказал директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников на пресс-конференции, посвященной празднованию 90-летия театра.
«Мы постоянно контактируем с нашими друзьями и коллегами из других театров — больших и маленьких. Наблюдается, конечно, некий спад по посещениям, мы пытаемся его компенсировать и работаем в этих условиях», — заявил Стражников.
Ранее ресторатор Кирилл Шлаен рассказал, что в заведениях Екатеринбурга отметили падение посещаемости заведений на 15-20% после объявления о призыве резервистов в рамках частичной мобилизации, которая была завершена 28 октября. При этом владелец ресторана «Большой грузинский» отметил, что в октябре все показатели начали приходить в норму.
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