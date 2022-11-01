01 ноября 2022

Актеры пожаловались на снижение интереса к свердловским театрам на фоне мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие здания Театра кукол после капитального ремонта. Екатеринбург, театр кукол
Несмотря на спад посещаемости, представители театров смотрят в будущее с оптимизмом Фото:

Свердловские театры наблюдают спад посещаемости на фоне проведенной ранее частичной мобилизации. Об этом рассказал директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников на пресс-конференции, посвященной празднованию 90-летия театра.

«Мы постоянно контактируем с нашими друзьями и коллегами из других театров — больших и маленьких. Наблюдается, конечно, некий спад по посещениям, мы пытаемся его компенсировать и работаем в этих условиях», — заявил Стражников.

Ранее ресторатор Кирилл Шлаен рассказал, что в заведениях Екатеринбурга отметили падение посещаемости заведений на 15-20% после объявления о призыве резервистов в рамках частичной мобилизации, которая была завершена 28 октября. При этом владелец ресторана «Большой грузинский» отметил, что в октябре все показатели начали приходить в норму.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердловские театры наблюдают спад посещаемости на фоне проведенной ранее частичной мобилизации. Об этом рассказал директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников на пресс-конференции, посвященной празднованию 90-летия театра. «Мы постоянно контактируем с нашими друзьями и коллегами из других театров — больших и маленьких. Наблюдается, конечно, некий спад по посещениям, мы пытаемся его компенсировать и работаем в этих условиях», — заявил Стражников. Ранее ресторатор Кирилл Шлаен рассказал, что в заведениях Екатеринбурга отметили падение посещаемости заведений на 15-20% после объявления о призыве резервистов в рамках частичной мобилизации, которая была завершена 28 октября. При этом владелец ресторана «Большой грузинский» отметил, что в октябре все показатели начали приходить в норму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...