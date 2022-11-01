Ресторатор раскрыл, почему заведения Екатеринбурга не пострадали во время частичной мобилизации

В Екатеринбурге посещаемость ресторанов на фоне прошедшей частичной мобилизации упала меньше, чем в Москве

01 ноября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Люди отказываются от развлечений и походов в рестораны на фоне волнений, которые вызваны новостями Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургские рестораны меньше пострадали во время объявление частичной мобилизации, чем московские коллеги. В то время, как посещаемость столичных заведений упала на 70%, уральские рестораны отделались падением на 15-20%. Причиной всему — различие в портрете ресторанного гостя. Подробнее о том, почему свердловские гастровладельцы оказались в выигрыше, корреспонденту URA.RU рассказал ресторатор Кирилл Шлаен. «У московских коллег гораздо большее снижение количества гостей, чем у нас, потому что немного отличается портрет ресторанного гостя. Мы же все понимаем, что причина этих явлений — частичная мобилизация. В Москве гораздо больше людей, которыми интересуется военкомат, и они ходят в рестораны чаще, чем [люди] в Екатеринбурге», — сообщил Шлаен. По его словам, в столице России в заведения ходят в основном горожане 25-30 лет, которые после объявления о частичной мобилизации покинули страну, что отразилось на посещаемости московских ресторанов. В Екатеринбурге же средний портрет посетителя намного старше, и такие люди никуда не уезжали. «Нет, у нас тоже есть снижение, но если в каких-то актуальных форматах [в Москве] оно достигало в начале 70%, но потом стабилизировалось до 30%, то мы не говорим о таких цифрах, у нас все гораздо скромнее», — заявил владелец «Большого грузинского». Шлаен признался, что снижение потока клиентов колеблется в районе 15-20%, но в течение октября показатели приходят в норму. «Это нормальная история, так индустрия гостеприимства всегда воспринимает шок: происходит негативное событие, люди начинают испытывать волнение, у них нет настроения. Но, если по-честному, многие не начинают экономить деньги», — признался Шлаен. Он объяснил это тем, что для большей части состоятельного населения поход в ресторан не сильно отражается на их бюджете. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября в России стартовала частичная мобилизация, которая завершилась 28 октября, о чем заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Екатеринбургские рестораны меньше пострадали во время объявление частичной мобилизации, чем московские коллеги. В то время, как посещаемость столичных заведений упала на 70%, уральские рестораны отделались падением на 15-20%. Причиной всему — различие в портрете ресторанного гостя. Подробнее о том, почему свердловские гастровладельцы оказались в выигрыше, корреспонденту URA.RU рассказал ресторатор Кирилл Шлаен. «У московских коллег гораздо большее снижение количества гостей, чем у нас, потому что немного отличается портрет ресторанного гостя. Мы же все понимаем, что причина этих явлений — частичная мобилизация. В Москве гораздо больше людей, которыми интересуется военкомат, и они ходят в рестораны чаще, чем [люди] в Екатеринбурге», — сообщил Шлаен. По его словам, в столице России в заведения ходят в основном горожане 25-30 лет, которые после объявления о частичной мобилизации покинули страну, что отразилось на посещаемости московских ресторанов. В Екатеринбурге же средний портрет посетителя намного старше, и такие люди никуда не уезжали. «Нет, у нас тоже есть снижение, но если в каких-то актуальных форматах [в Москве] оно достигало в начале 70%, но потом стабилизировалось до 30%, то мы не говорим о таких цифрах, у нас все гораздо скромнее», — заявил владелец «Большого грузинского». Шлаен признался, что снижение потока клиентов колеблется в районе 15-20%, но в течение октября показатели приходят в норму. «Это нормальная история, так индустрия гостеприимства всегда воспринимает шок: происходит негативное событие, люди начинают испытывать волнение, у них нет настроения. Но, если по-честному, многие не начинают экономить деньги», — признался Шлаен. Он объяснил это тем, что для большей части состоятельного населения поход в ресторан не сильно отражается на их бюджете. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября в России стартовала частичная мобилизация, которая завершилась 28 октября, о чем заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.