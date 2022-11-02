Уральцы рассказали, почему хотят покинуть свой регион

В ходе соцопросов HeadHunter, уральцы рассказали, что плохая экология и климат заставляют жителей покидать свой регион. В других областях России местные жители не выражали подобного негодования.
«Мы проводим соцопросы, по поводу желания уехать из своего региона. Уральским соискателям не нравится здешний климат и экология», — поделилась руководитель пресс-службы уральского отделения сервиса по поиску работы Анна Осипова.
По ее словам, в других регионах не говорят о плохом климате и экологии настолько часто, как на Урале. «Подобные опросы проходят раз в два года», — добавила Анна Осипова.
Ранее URA.RU сообщало, что у школьников Нижнего Тагила появились экологические уроки. Ведущие рассказали детям, какой вред природе причиняет мусор и для чего сортируют отходы.
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