Уральцы рассказали, почему хотят покинуть свой регион

Причины негодований уральцев отличаются от других регионов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе соцопросов HeadHunter, уральцы рассказали, что плохая экология и климат заставляют жителей покидать свой регион. В других областях России местные жители не выражали подобного негодования.

«Мы проводим соцопросы, по поводу желания уехать из своего региона. Уральским соискателям не нравится здешний климат и экология», — поделилась руководитель пресс-службы уральского отделения сервиса по поиску работы Анна Осипова.

По ее словам, в других регионах не говорят о плохом климате и экологии настолько часто, как на Урале. «Подобные опросы проходят раз в два года», — добавила Анна Осипова.

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