В День народного единства губернатор ХМАО наградила трех югорчан

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды за вклад в развитие межэтнических отношений трем жителям округа. Трансляция торжественного мероприятия велась в аккаунте главы региона в социальных сетях.
«Поздравляю с Днем народного единства! Мы собрались, чтобы отметить тех, кто занимается ежедневным участием в формировании межнационального мира», — сообщила Комарова.
Награды получили Людмила Алферова, Розалия Валиева и Сергей Немберг. Для жителей Югры также прозвучало видеопоздравление с Днем народного единства от главы подшефной Макеевки Владислава Ключарова.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вручила окружные награды работникам, внесшим значительный вклад в развитие арбитражной системы ХМАО. Глава региона приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования арбитражного суда ХМАО.
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