03 ноября 2022

В День народного единства губернатор ХМАО наградила трех югорчан

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова поздравила жителей округа с праздником Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды за вклад в развитие межэтнических отношений трем жителям округа. Трансляция торжественного мероприятия велась в аккаунте главы региона в социальных сетях.

«Поздравляю с Днем народного единства! Мы собрались, чтобы отметить тех, кто занимается ежедневным участием в формировании межнационального мира», — сообщила Комарова.

Награды получили Людмила Алферова, Розалия Валиева и Сергей Немберг. Для жителей Югры также прозвучало видеопоздравление с Днем народного единства от главы подшефной Макеевки Владислава Ключарова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вручила окружные награды работникам, внесшим значительный вклад в развитие арбитражной системы ХМАО. Глава региона приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования арбитражного суда ХМАО.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды за вклад в развитие межэтнических отношений трем жителям округа. Трансляция торжественного мероприятия велась в аккаунте главы региона в социальных сетях. «Поздравляю с Днем народного единства! Мы собрались, чтобы отметить тех, кто занимается ежедневным участием в формировании межнационального мира», — сообщила Комарова. Награды получили Людмила Алферова, Розалия Валиева и Сергей Немберг. Для жителей Югры также прозвучало видеопоздравление с Днем народного единства от главы подшефной Макеевки Владислава Ключарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вручила окружные награды работникам, внесшим значительный вклад в развитие арбитражной системы ХМАО. Глава региона приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования арбитражного суда ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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