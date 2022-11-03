В День народного единства губернатор ХМАО наградила трех югорчан

04 ноября 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова поздравила жителей округа с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды за вклад в развитие межэтнических отношений трем жителям округа. Трансляция торжественного мероприятия велась в аккаунте главы региона в социальных сетях. «Поздравляю с Днем народного единства! Мы собрались, чтобы отметить тех, кто занимается ежедневным участием в формировании межнационального мира», — сообщила Комарова. Награды получили Людмила Алферова, Розалия Валиева и Сергей Немберг. Для жителей Югры также прозвучало видеопоздравление с Днем народного единства от главы подшефной Макеевки Владислава Ключарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вручила окружные награды работникам, внесшим значительный вклад в развитие арбитражной системы ХМАО. Глава региона приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования арбитражного суда ХМАО.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила региональные награды за вклад в развитие межэтнических отношений трем жителям округа. Трансляция торжественного мероприятия велась в аккаунте главы региона в социальных сетях. «Поздравляю с Днем народного единства! Мы собрались, чтобы отметить тех, кто занимается ежедневным участием в формировании межнационального мира», — сообщила Комарова. Награды получили Людмила Алферова, Розалия Валиева и Сергей Немберг. Для жителей Югры также прозвучало видеопоздравление с Днем народного единства от главы подшефной Макеевки Владислава Ключарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова вручила окружные награды работникам, внесшим значительный вклад в развитие арбитражной системы ХМАО. Глава региона приняла участие в мероприятии, посвященном 30-летию со дня образования арбитражного суда ХМАО.