07 ноября 2022

Жительница Перми победила в международном конкурсе красоты в Сингапуре. Фото

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
За корону и титул пермячке пришлось конкурировать с десятками участниц Фото:

Жительница Перми Оксана Минеева победила в международном конкурсе красоты Mrs Worldwide-2022, который прошел в Сингапуре. Об этом сообщает издание Planet-today. На странице пермячки в соцсети «ВКонтакте» указано, что она основатель модельного агентства и фотостудии Focus в Перми и «амбассадор клиники немецкой стоматологии Guten Tag».

«Невероятный Сингапур. Сбылась моя мечта!», — поделилась с подписчиками миссис Worldwide-2022. Конкурс длился неделю, с Оксаной конкурировало 29 участниц из разных стран.

Финальное шоу состоялось 30 октября. Участницы танцевали с флагами своих стран, дефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях. По словам Оксаны, жюри также оценивало поведение, социальную и благотворительную активность, «умение коммуницировать и держать себя в обществе».

Оксана Минеева несколько раз побеждала в конкурсах разного уровня. Свой новый титул пермячка будет носить год, а затем снова поедет в Сингапур вручать корону следующей победительнице.

Оксана Минеева сама директор модельного агентства в Перми

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Жительница Перми Оксана Минеева победила в международном конкурсе красоты Mrs Worldwide-2022, который прошел в Сингапуре. Об этом сообщает издание Planet-today. На странице пермячки в соцсети «ВКонтакте» указано, что она основатель модельного агентства и фотостудии Focus в Перми и «амбассадор клиники немецкой стоматологии Guten Tag». «Невероятный Сингапур. Сбылась моя мечта!», — поделилась с подписчиками миссис Worldwide-2022. Конкурс длился неделю, с Оксаной конкурировало 29 участниц из разных стран. Финальное шоу состоялось 30 октября. Участницы танцевали с флагами своих стран, дефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях. По словам Оксаны, жюри также оценивало поведение, социальную и благотворительную активность, «умение коммуницировать и держать себя в обществе». Оксана Минеева несколько раз побеждала в конкурсах разного уровня. Свой новый титул пермячка будет носить год, а затем снова поедет в Сингапур вручать корону следующей победительнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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