За корону и титул пермячке пришлось конкурировать с десятками участниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми Оксана Минеева победила в международном конкурсе красоты Mrs Worldwide-2022, который прошел в Сингапуре. Об этом сообщает издание Planet-today. На странице пермячки в соцсети «ВКонтакте» указано, что она основатель модельного агентства и фотостудии Focus в Перми и «амбассадор клиники немецкой стоматологии Guten Tag».

«Невероятный Сингапур. Сбылась моя мечта!», — поделилась с подписчиками миссис Worldwide-2022. Конкурс длился неделю, с Оксаной конкурировало 29 участниц из разных стран.

Финальное шоу состоялось 30 октября. Участницы танцевали с флагами своих стран, дефилировали в национальных костюмах и вечерних платьях. По словам Оксаны, жюри также оценивало поведение, социальную и благотворительную активность, «умение коммуницировать и держать себя в обществе».

Оксана Минеева несколько раз побеждала в конкурсах разного уровня. Свой новый титул пермячка будет носить год, а затем снова поедет в Сингапур вручать корону следующей победительнице.