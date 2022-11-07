Найти работу в сфере домашнего персонала сейчас не составляет труда Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области наблюдается существенный дефицит домашнего персонала. Об этом свидетельствуют изученные URA.RU данные портала поиска работы и персонала HeadHunter.

Данные, составляемые сотрудниками портала hh.индекса показывают: в регионе на 10 вакансий приходится одно резюме в сфере работы домашней обслугой. По этому показателю сопоставимы области консультирования и добывающих отраслей промышленности. Кадров не хватает также в строительстве, среди рабочих специальностей и в финансовом секторе. Среди медиков на каждое резюме на сайте приходится по одной вакансии.

Избыток юристов сохраняется. На вакансию среди правоведов претендуют 7,3 резюме соискателей. В сегменте начала карьеры и подработки студентов показатель и того выше: почти восемь человек на рабочее место. Согласно результатам исследования портала, ставших известными URA.RU, на рынке труда в Челябинской области наблюдается переизбыток юристов, представителей административного персонала и коучеров. В среднем в ноябре на одну вакансию приходит по четыре резюме, что аналитики HeadHunter назвали рынком соискателя.

В течение последнего месяца тенденции частично сохранились. Вакансий консультантов стало меньше почти на треть, В добывающих отраслях их стало меньше на 15%. В то же время соискателей среди юристов стало больше на 7%. Лидер по росту — сфера страхования: нехватка специалистов в ней отчасти компенсировалась 10-процентным ростом последнего месяца. Но от дефицита страховщиков это увеличение не избавило.