В магазине тараканы были повсюду (фото из архива) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В одном из магазинов крупной федеральной сети местный житель заснял нашествие тараканов, свободно гуляющих по супермаркету. Об этом он сообщил в одной из социальных сетей.

«Магазин „Магнит“ на улице Высоцкого, 12. Полчища тараканов, раньше покупал тут лепешки, пришел в полный ужас, когда увидел это сегодня. По-хорошему надо магазин закрывать на полную дезинсекцию», — сообщил очевидец на странице telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

Комментируя видео жители разделились на два лагеря: одни предлагали провести «срочную дезинсекцию», другие предполагали, что это «происки конкурентов». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Магнит» за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о нашествии тараканов в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Местные жители предположили, что их в дома могли подбрасывать мошенники.