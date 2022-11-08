08 ноября 2022

Мэрию свердловского города наказали за покровительство дорожной службе

Администрация Новоуральска получила предписание ФАС за самостоятельный выбор подрядчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, памятник ленину, администрация новоуральска
Администрация Новоуральска нарушила законы конкуренции Фото:

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдала предписание администрации Новоуральска (Свердловская область) за покровительство определенной подрядной организации города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского УФАС.

«Разрешилось дело, по нарушению законов конкуренции администрации Новоуральска. Предписываем администрации Новоуральска прекратить финансирование бюджетного учреждения „ДКС“, в срок до первого февраля 2023 года», — рассказали в УФАС.

Ответственное должностное лицо пока не определено. Составление протокола состоится 22 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальный гигант идет во власть Екатеринбурга, чтобы помириться с мэрией и защитить бизнес. Предприятие намерено выдвинуть своего или поддержать одного из действующих депутатов на выборах в гордуму 2023 года.

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Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдала предписание администрации Новоуральска (Свердловская область) за покровительство определенной подрядной организации города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского УФАС. «Разрешилось дело, по нарушению законов конкуренции администрации Новоуральска. Предписываем администрации Новоуральска прекратить финансирование бюджетного учреждения „ДКС“, в срок до первого февраля 2023 года», — рассказали в УФАС. Ответственное должностное лицо пока не определено. Составление протокола состоится 22 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальный гигант идет во власть Екатеринбурга, чтобы помириться с мэрией и защитить бизнес. Предприятие намерено выдвинуть своего или поддержать одного из действующих депутатов на выборах в гордуму 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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