Мэрию свердловского города наказали за покровительство дорожной службе

Администрация Новоуральска получила предписание ФАС за самостоятельный выбор подрядчика

09 ноября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Администрация Новоуральска нарушила законы конкуренции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдала предписание администрации Новоуральска (Свердловская область) за покровительство определенной подрядной организации города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского УФАС. «Разрешилось дело, по нарушению законов конкуренции администрации Новоуральска. Предписываем администрации Новоуральска прекратить финансирование бюджетного учреждения „ДКС“, в срок до первого февраля 2023 года», — рассказали в УФАС. Ответственное должностное лицо пока не определено. Составление протокола состоится 22 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальный гигант идет во власть Екатеринбурга, чтобы помириться с мэрией и защитить бизнес. Предприятие намерено выдвинуть своего или поддержать одного из действующих депутатов на выборах в гордуму 2023 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдала предписание администрации Новоуральска (Свердловская область) за покровительство определенной подрядной организации города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского УФАС. «Разрешилось дело, по нарушению законов конкуренции администрации Новоуральска. Предписываем администрации Новоуральска прекратить финансирование бюджетного учреждения „ДКС“, в срок до первого февраля 2023 года», — рассказали в УФАС. Ответственное должностное лицо пока не определено. Составление протокола состоится 22 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальный гигант идет во власть Екатеринбурга, чтобы помириться с мэрией и защитить бизнес. Предприятие намерено выдвинуть своего или поддержать одного из действующих депутатов на выборах в гордуму 2023 года.