Мэрию свердловского города наказали за покровительство дорожной службе

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдала предписание администрации Новоуральска (Свердловская область) за покровительство определенной подрядной организации города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского УФАС.
«Разрешилось дело, по нарушению законов конкуренции администрации Новоуральска. Предписываем администрации Новоуральска прекратить финансирование бюджетного учреждения „ДКС“, в срок до первого февраля 2023 года», — рассказали в УФАС.
Ответственное должностное лицо пока не определено. Составление протокола состоится 22 ноября.
Ранее URA.RU сообщало, что коммунальный гигант идет во власть Екатеринбурга, чтобы помириться с мэрией и защитить бизнес. Предприятие намерено выдвинуть своего или поддержать одного из действующих депутатов на выборах в гордуму 2023 года.
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Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдала предписание администрации Новоуральска (Свердловская область) за покровительство определенной подрядной организации города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского УФАС. «Разрешилось дело, по нарушению законов конкуренции администрации Новоуральска. Предписываем администрации Новоуральска прекратить финансирование бюджетного учреждения „ДКС“, в срок до первого февраля 2023 года», — рассказали в УФАС. Ответственное должностное лицо пока не определено. Составление протокола состоится 22 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальный гигант идет во власть Екатеринбурга, чтобы помириться с мэрией и защитить бизнес. Предприятие намерено выдвинуть своего или поддержать одного из действующих депутатов на выборах в гордуму 2023 года.