09 ноября 2022
08 ноября 2022

Рыбаки из ХМАО сообщили о толщине льда на водоемах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной Тобола. Курган , набережная, лед, зимняя рыбалка, рыбалка, набережная тобола
Рыбаки из ХМАО уверяют, что толщина льда на водоемах достигает семи сантиметров Фото:

В ХМАО рыбаки вышли на лед водоемов. По свидетельствам очевидцев, в некоторых местах толщина льда составляет до семи сантиметров, сообщают рыбаки в группе «Рыбалка в ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».

«Делаем контрольное забуривание, лед норм примерно сантиметров семь, даже не трещит», — сообщает Сергей Лобов. «Сезон открыли, прокатились по озерам, лед пять -семь сантиметров», — пишет пользователь Вася Васьков.

Рыбаки поделились фотографиями улова. Среди их трофеев есть и небольшие щуки, и ерши.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбаки из Нижневартовска ловят рыбу на тонком льду. Сургутяне также уже попробовали зимнюю рыбалку, за рискованную рыбалку их осудили пользователи соцсети в комментариях.

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Фото:

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В ХМАО рыбаки вышли на лед водоемов. По свидетельствам очевидцев, в некоторых местах толщина льда составляет до семи сантиметров, сообщают рыбаки в группе «Рыбалка в ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте». «Делаем контрольное забуривание, лед норм примерно сантиметров семь, даже не трещит», — сообщает Сергей Лобов. «Сезон открыли, прокатились по озерам, лед пять -семь сантиметров», — пишет пользователь Вася Васьков. Рыбаки поделились фотографиями улова. Среди их трофеев есть и небольшие щуки, и ерши. Ранее URA.RU рассказало, что рыбаки из Нижневартовска ловят рыбу на тонком льду. Сургутяне также уже попробовали зимнюю рыбалку, за рискованную рыбалку их осудили пользователи соцсети в комментариях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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