Рыбаки из ХМАО сообщили о толщине льда на водоемах. Фото

10 ноября 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Рыбаки из ХМАО уверяют, что толщина льда на водоемах достигает семи сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО рыбаки вышли на лед водоемов. По свидетельствам очевидцев, в некоторых местах толщина льда составляет до семи сантиметров, сообщают рыбаки в группе «Рыбалка в ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте». «Делаем контрольное забуривание, лед норм примерно сантиметров семь, даже не трещит», — сообщает Сергей Лобов. «Сезон открыли, прокатились по озерам, лед пять -семь сантиметров», — пишет пользователь Вася Васьков. Рыбаки поделились фотографиями улова. Среди их трофеев есть и небольшие щуки, и ерши. Ранее URA.RU рассказало, что рыбаки из Нижневартовска ловят рыбу на тонком льду. Сургутяне также уже попробовали зимнюю рыбалку, за рискованную рыбалку их осудили пользователи соцсети в комментариях. Фото: Сергей Лобов, Вк Фото: Вася Васьков, Вк

В ХМАО рыбаки вышли на лед водоемов. По свидетельствам очевидцев, в некоторых местах толщина льда составляет до семи сантиметров, сообщают рыбаки в группе «Рыбалка в ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте». «Делаем контрольное забуривание, лед норм примерно сантиметров семь, даже не трещит», — сообщает Сергей Лобов. «Сезон открыли, прокатились по озерам, лед пять -семь сантиметров», — пишет пользователь Вася Васьков. Рыбаки поделились фотографиями улова. Среди их трофеев есть и небольшие щуки, и ерши. Ранее URA.RU рассказало, что рыбаки из Нижневартовска ловят рыбу на тонком льду. Сургутяне также уже попробовали зимнюю рыбалку, за рискованную рыбалку их осудили пользователи соцсети в комментариях.