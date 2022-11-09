В ХМАО рыбаки вышли на лед водоемов. По свидетельствам очевидцев, в некоторых местах толщина льда составляет до семи сантиметров, сообщают рыбаки в группе «Рыбалка в ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».
«Делаем контрольное забуривание, лед норм примерно сантиметров семь, даже не трещит», — сообщает Сергей Лобов. «Сезон открыли, прокатились по озерам, лед пять -семь сантиметров», — пишет пользователь Вася Васьков.
Рыбаки поделились фотографиями улова. Среди их трофеев есть и небольшие щуки, и ерши.
Ранее URA.RU рассказало, что рыбаки из Нижневартовска ловят рыбу на тонком льду. Сургутяне также уже попробовали зимнюю рыбалку, за рискованную рыбалку их осудили пользователи соцсети в комментариях.
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