09 ноября 2022

В Перми сообщают о «минировании» судов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
Взрывчатых веществ не обнаружили Фото:

В суды города Перми сегодня поступили анонимные сообщения о том, что здания заминированы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«В дежурные службы города Перми поступают анонимные сообщения о минировании зданий судов. Сотрудники МВД и Росгвардии проводят проверку. По предварительной информации, угрозы нет», — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрию Краснокамска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Тревога оказалось ложной. Также поступали сообщения о «минировании» пермских отелей Информация также не подтвердилась.

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В суды города Перми сегодня поступили анонимные сообщения о том, что здания заминированы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. «В дежурные службы города Перми поступают анонимные сообщения о минировании зданий судов. Сотрудники МВД и Росгвардии проводят проверку. По предварительной информации, угрозы нет», — заявили в пресс-службе министерства. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрию Краснокамска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Тревога оказалось ложной. Также поступали сообщения о «минировании» пермских отелей Информация также не подтвердилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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