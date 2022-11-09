В Перми сообщают о «минировании» судов

Взрывчатых веществ не обнаружили
В суды города Перми сегодня поступили анонимные сообщения о том, что здания заминированы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.
«В дежурные службы города Перми поступают анонимные сообщения о минировании зданий судов. Сотрудники МВД и Росгвардии проводят проверку. По предварительной информации, угрозы нет», — заявили в пресс-службе министерства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрию Краснокамска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Тревога оказалось ложной. Также поступали сообщения о «минировании» пермских отелей Информация также не подтвердилась.
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