В Перми сообщают о «минировании» судов

Взрывчатых веществ не обнаружили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В суды города Перми сегодня поступили анонимные сообщения о том, что здания заминированы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

«В дежурные службы города Перми поступают анонимные сообщения о минировании зданий судов. Сотрудники МВД и Росгвардии проводят проверку. По предварительной информации, угрозы нет», — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что мэрию Краснокамска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Тревога оказалось ложной. Также поступали сообщения о «минировании» пермских отелей Информация также не подтвердилась.