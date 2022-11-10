Замглавы полиции Екатеринбурга уйдет в отставку через несколько месяцев после назначения

10 ноября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Максим Беликов служит на своей должности в УМВД только несколько месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Замначальника УМВД по Екатеринбургу Максим Беликов планирует уйти в отставку после увольнения шефа Игоря Озерова, который написал рапорт в начале ноября. Причина грядущего ухода замглавы ведомства — в потере поддержки со стороны руководства, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Беликов служит в должности только несколько месяцев. «Беликов работает совсем недавно, после окончательного ухода Озерова, оставшись без поддержки, покинет [полицейское] управление», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, какое место работы выберет Беликов после отставки, но намекнул, что силовик может заняться более прибыльным делом. Инсайдер допустил, что уход Беликова может произойти до конца года. Однако перед этим ожидается ряд других кадровых решений, резюмировал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Беликов начинал службу там же, где и Озеров — в Заволжском районе Твери, занимая там высокий пост. Назначение офицера в УМВД считалось усилением тверского клана в Екатеринбурге и, в частности, как Озерова, так и шефа ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Игорь Озеров написал рапорт об отставке 7 ноября, решив проводить больше времени со своими близкими. Официальные источники не подтверждали эту информацию.

Замначальника УМВД по Екатеринбургу Максим Беликов планирует уйти в отставку после увольнения шефа Игоря Озерова, который написал рапорт в начале ноября. Причина грядущего ухода замглавы ведомства — в потере поддержки со стороны руководства, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. Беликов служит в должности только несколько месяцев. «Беликов работает совсем недавно, после окончательного ухода Озерова, оставшись без поддержки, покинет [полицейское] управление», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, какое место работы выберет Беликов после отставки, но намекнул, что силовик может заняться более прибыльным делом. Инсайдер допустил, что уход Беликова может произойти до конца года. Однако перед этим ожидается ряд других кадровых решений, резюмировал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Беликов начинал службу там же, где и Озеров — в Заволжском районе Твери, занимая там высокий пост. Назначение офицера в УМВД считалось усилением тверского клана в Екатеринбурге и, в частности, как Озерова, так и шефа ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Игорь Озеров написал рапорт об отставке 7 ноября, решив проводить больше времени со своими близкими. Официальные источники не подтверждали эту информацию.