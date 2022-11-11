11 ноября 2022

В Екатеринбурге появился второй в России робот-анализатор для подбора донорской крови

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Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
Благодаря роботу повышается качество исследований Фото:

В екатеринбургской больнице №40 появился робот-анализатор, помогающий врачам безошибочно подбирать донорскую кровь для пациентов. Такой лабораторный комплекс стал вторым в России. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области на официальном сайте.

«Трансфузиологи ГКБ №40 Екатеринбурга ввели в эксплуатацию современную автоматизированную систему для подбора пациентам донорской крови, необходимой на операциях и при родах. Современный робот-анализатор — всего второй в России», — говорится в сообщении.

Анализатор самостоятельно делает расчеты, идентифицирует образцы, считывает и интерпретирует результаты исследований, а затем предоставляет их врачу. Благодаря такой системе качество исследований повышается. «Все процессы фиксируются, результаты выводятся на экран и хранятся в электронном виде», — рассказал заведующий кабинетом трансфузиологии ГКБ №40 Александр Францев.

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В екатеринбургской больнице №40 появился робот-анализатор, помогающий врачам безошибочно подбирать донорскую кровь для пациентов. Такой лабораторный комплекс стал вторым в России. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области на официальном сайте. «Трансфузиологи ГКБ №40 Екатеринбурга ввели в эксплуатацию современную автоматизированную систему для подбора пациентам донорской крови, необходимой на операциях и при родах. Современный робот-анализатор — всего второй в России», — говорится в сообщении. Анализатор самостоятельно делает расчеты, идентифицирует образцы, считывает и интерпретирует результаты исследований, а затем предоставляет их врачу. Благодаря такой системе качество исследований повышается. «Все процессы фиксируются, результаты выводятся на экран и хранятся в электронном виде», — рассказал заведующий кабинетом трансфузиологии ГКБ №40 Александр Францев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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