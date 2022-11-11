В Екатеринбурге появился второй в России робот-анализатор для подбора донорской крови

В екатеринбургской больнице №40 появился робот-анализатор, помогающий врачам безошибочно подбирать донорскую кровь для пациентов. Такой лабораторный комплекс стал вторым в России. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области на официальном сайте.
«Трансфузиологи ГКБ №40 Екатеринбурга ввели в эксплуатацию современную автоматизированную систему для подбора пациентам донорской крови, необходимой на операциях и при родах. Современный робот-анализатор — всего второй в России», — говорится в сообщении.
Анализатор самостоятельно делает расчеты, идентифицирует образцы, считывает и интерпретирует результаты исследований, а затем предоставляет их врачу. Благодаря такой системе качество исследований повышается. «Все процессы фиксируются, результаты выводятся на экран и хранятся в электронном виде», — рассказал заведующий кабинетом трансфузиологии ГКБ №40 Александр Францев.
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