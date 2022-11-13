В ХМАО директор УК подняла цены на коммуналку, чтобы обокрасть жильцов

Директор управляющей компании из Нефтеюганска подняла цены на услуги без согласия жильцов и забрала деньги себе

14 ноября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Директор УК из Нефтеюганска обокрала жильцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор управляющей компании ОАО ЖЭУ№7 из Нефтеюганска Людмила Сорокина подняла цены на содержание и ремонт помещений без ведома жильцов. Полученные деньги она забирала себе. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «В ходе расследования установлено, что обвиняемая, занимая должность директора управляющей компании, в период с сентября 2013 года по июнь 2016 года установила в одностороннем порядке без собрания собственников жилья завышенные размеры платы за содержание и ремонт помещений. Гражданам производились необоснованные начисления на протяжении двух с половиной лет», — сказали в прокуратуре. Там добавили, что за этот период на счет компании поступило больше пяти млн рублей, этими деньгами Сорокина распорядилась по собственному усмотрению. «В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 7 млн рублей», — заключили в прокуратуре. За предъявленное обвинение ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф.

Директор управляющей компании ОАО ЖЭУ№7 из Нефтеюганска Людмила Сорокина подняла цены на содержание и ремонт помещений без ведома жильцов. Полученные деньги она забирала себе. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «В ходе расследования установлено, что обвиняемая, занимая должность директора управляющей компании, в период с сентября 2013 года по июнь 2016 года установила в одностороннем порядке без собрания собственников жилья завышенные размеры платы за содержание и ремонт помещений. Гражданам производились необоснованные начисления на протяжении двух с половиной лет», — сказали в прокуратуре. Там добавили, что за этот период на счет компании поступило больше пяти млн рублей, этими деньгами Сорокина распорядилась по собственному усмотрению. «В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 7 млн рублей», — заключили в прокуратуре. За предъявленное обвинение ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф.